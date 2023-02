Πολιτική

Σεισμός στην Τουρκία - Μηταράκης: Πιθανό ένα νέο κύμα προσφυγικών ροών

Τι είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τον σεισμό στην Τουρκία, τις δυνητικές συνέπειες του και στο Μεταναστευτικό, καθώς και για τις εκλογές.



Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια των εκλογών ενώ τόνισε πως η διεθνής Κοινότητα θα πρέπει να προσφέρει αρωγή στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας ώστε να μην υπάρξει νέα μεταναστευτική κρίση.

Οι τοποθετήσεις του κ. Μηταράκη:

Αναφορικά με τις εκλογές: «Οι εκλογές θα γίνουν το επόμενο τρίμηνο. Δεν έχει σημασία πότε, αλλά θα γίνουν το επόμενο τρίμηνο».

Για τη συνάντηση Παπανδρέου - Τσίπρα: «Δεν ποινικοποιούμε τις προσωπικές επαφές αλλά δεν αλλάζει κάτι, δεν βγαίνουν τα νούμερα, θα δούμε μια προσπάθεια ηττημένων. Έχουμε ξεκαθαρίσει την προσπάθεια που πιθανώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει, να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση Φρανκενστάιν. Η απλή αναλογική έχει τη δυνατότητα να διαστρεβλώσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Η διγλωσσία του κύριου Τσίπρα και η σχέση του με την αλήθεια είναι γνωστή. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα σε όσους θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Η πρώτη Κυριακή είναι πολύ κρίσιμη».

Για τη σημασία της απλής αναλογικής στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα: «Δεν είναι θέμα μη αναγνώρισης του αποτελέσματος, ωστόσο θεωρούμε πως το μήνυμα από την πρώτη Κυριακή θα είναι πως ο κόσμος θα επιλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις μεταρρυθμίσεις. Να σας πω για το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Από 1 εκατομμύριο αφίξεις το 2015, φτάσαμε στις 72.000 αφίξεις και τώρα είναι 10 με 15 χιλιάδες το χρόνο. Πλέον έχουμε 33 δομές από 121 με 15.000 διαμένοντες από 92.000. Έφυγαν περισσότεροι από όσοι ήρθαν. Η χώρα ξεπέρασε ένα τεράστιο πρόβλημα που κληρονόμησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε πολλούς να αναπολούν τα ανοιχτά σύνορα».

Ο κ. Μηταράκης, στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αφήγημα ήττας. Ο κύριος Τσίπρας είναι 15 χρόνια στην ηγεσία και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί μια ακόμη εκλογική ήττα. Προσπαθεί να δημιουργήσει βάσεις ώστε να πει πως οι εκλογές δεν ήταν νόμιμες».

Σχετικά με τον καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία και το φόβο για αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα: «Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή της πίεσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως μεγάλος αριθμός Σύρων που ζούσαν με περιορισμούς, πλέον έχουν αρθεί οι γεωγραφικοί περιορισμοί άρα θα δούμε εσωτερική μετακίνηση στην Τουρκία, όπως και Τούρκων πολιτών. Αν δεν υπάρξει μια προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να στηρίξει την Τουρκία εντός τους Τουρκίας, τότε θα υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια Σύρων ή Τούρκων να έρθουν στην Ευρώπη. Πλέον πάνε ή στην Κύπρο, ή την Βουλγαρία ή την Ιταλία. Οι αφίξεις στην Ιταλία είναι πενταπλάσιες από ότι στα ελληνικά νησιά. Από τον Μάρτιο του 2020, που βιώσαμε όσα βιώσαμε στον Έβρο, η χώρα μας έδειξε πως μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της. Υπάρχει ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα στην Τουρκία, ελπίζουμε πως θα βοηθηθεί η επαναπροσέγγιση των δυο χωρών, θεωρούμε θετικό πως μπορούν οι δυο κυβερνήσεις να μιλήσουν ξανά. Όλο αυτό δεν σημαίνει πως θα κάνουμε εκπτώσεις στις θέσεις μας στο πλαίσιο του διεθνούς Δικαίου. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και σταθεροί στις θέσεις μας».

Για την επαναπροσέγγιση της Τουρκίας: «Μπορούμε να μπούμε σε μια φάση επαναπροσέγγισης, αλλά δεν κάνουμε εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Η Τουρκία θέλει το ΝΑΤΟ ως φόρουμ, ως βάση. Είμαστε σύμμαχοι και πρέπει αυτή η σχέση να καλλιεργηθεί, την ώρα μάλιστα που το ΝΑΤΟ θέλει Σουηδία και Φινλανδία να μπουν στη Συμμαχία».

Τέλος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σχολίασε: «Ακόμα στο μεταναστευτικό υπάρχουν περιστατικά, χωρίς να έχουν ενταθεί οι ροές. Παραμένουμε σε επιφυλακή, είναι δεδομένο πως η χώρα μας θα συνεχίζει να φυλάει τα σύνορά της. Δεχόμαστε τεράστια πίεση στο εσωτερικό από την αριστερά για τη φύλαξη των συνόρων. Θέλω να σημειώσω, πως για την πολιτική φύλαξη των συνόρων δεχόμαστε κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και στο ευρωκοινουβούλιο».





