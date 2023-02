Αθλητικά

Σκοποβολή: Η Κορακάκη “χάλκινη” στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ακόμα ένα μετάλλιο πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.



Άλλη μία πολύ σημαντική επιτυχία για την Άννα Κορακάκη, η οποία προσέθεσε στην πλούσια συλλογή της το χάλκινο μετάλλιο στα 10μ. αεροβόλου πιστολιού στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στην Αίγυπτο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πιστόλι 25μ, έχασε για λεπτομέρειες την πρόκρισή της στον τελικό, μένοντας εντέλει στην 3η θέση με 252,1 βαθμούς.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μάγιορ από την Ουγγαρία με 253,4 βαθμούς, ενώ το ασημένιο πήγε στα χέρια της Ζοράνα Αρούνοβιτς από τη Σερβία με 252,2 βαθμούς.

