Αθλητικά

Σκοποβολή: Η Κορακάκη “χάλκινη” στο Κάιρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα μετάλλιο πρόσθεσε στην συλλογή της η Ελληνίδα αθλήτρια.



Η Άννα Κορακάκη κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Προεδρικό Κύπελλο ISSF 2022, που φιλοξενείται στο Κάιρο.

Στον σημερινό (2/12) ημιτελικό η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης ηττήθηκε από την Γαλλίδα Καμίλ Γεντρέφσκι με σκορ 6-16, κατακτώντας εν τέλει την τρίτη θέση.

Στη μονομαχία για το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα στην Ζοράνα Αρούνοβιτς (Σερβία) και την Γεντρέφσκι, η Γαλλίδα επικράτησε με σκορ 16-12 και κατάκτησε την πρώτη θέση.

Αύριο το απόγευμα (3/12, 16:15) η Άννα Κορακάκη θα αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα κατάταξης για το Σπορ Πιστόλι Γυναικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Η Νότια Κορέα νίκησε την Πορτογαλία και πήρε θρυλική πρόκριση

Θεσσαλονίκη: Μητέρα και γιαγιά έδερναν και βασάνιζαν 8χρονη!

Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο