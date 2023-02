Κοινωνία

Ελληνικό: η βόλτα με την μηχανή κατέληξε στο... κρατητήριο

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους και τι είχαν κρυμμένο στα σπίτια τους.

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου 2023, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), στην περιοχή του Ελληνικού, δύο Έλληνες, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής εντόπισαν τους δύο ημεδαπούς να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και σε γενόμενο έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 5 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κάνναβη βάρους 40,4 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού, ενώ κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα και 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας που είχαν στην κατοχή τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 302 γραμμάρια κάνναβης,

14 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

6 γραμμάρια κοκαΐνης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο πιστόλι,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και

690 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

