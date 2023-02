Παράξενα

Έδεσσα: ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου την ώρα του αγώνα (βίντεο)

Ένα ρομαντικό στιγμιότυπο είχε ο αγώνας Ελπίδα Έδεσσας-Ατρόμητος Λεπτοκαρυάς...

Μία ιδιαίτερη πρόταση γάμου συνέβη στον αγώνα Ελπίδα Έδεσσας-Ατρόμητος Λεπτοκαρυάς.

Ένας ποδοσφαιριστής, της ομάδας του Ατρόμητου Λεπτοκαρυάς περίμενε το ημίχρονο και εμφανίστηκε με μια ανθοδέσμη να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του που βρισκόταν στις κερκίδες, κλέβοντας την παράσταση από τον αγώνα.

Τα χειροκροτήματα και η εμψύχωση των συμπαικτών του για το μεγάλο βήμα που έκανε, ήταν αναμενόμενα, με την κοπέλα να δέχεται την πρόταση και την ρομαντική ατμόσφαιρα να κλείνουν... βεγγαλικά.

