Καλλιτέχνες: Συναυλία στήριξης στο ΡΕΞ (εικόνες)

Πλήθος κόσμου και πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας.



Πλήθος κόσμου συμμετέχει στην μεγάλη συναυλία στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να δείξει την στήριξή του στους καλλιτέχνες οι οποίοι εναντιώνονται στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Παρασκευή και δεν ικανοποιεί τα αιτήματα τους.

Την συναυλία διοργανώνουν ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (ΠΜΣ) και το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών (ΠΣΕΤ), στην πλατεία Δικαιοσύνης (Σανταρόζα) απέναντι από το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου «Ρεξ», με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών.

Οι γύρω δρόμοι παραμένουν κλειστοί καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω του κόσμου δεν είναι εφικτή. Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Συγγρού και στην οδό Πανεπιστημίου.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους είναι και η Νατάσα Μποφίλου η οποία θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της και θα στηρίξει και εκείνη τον αγώνα των καλλιτεχνών.

Στην συναυλία στήριξης των καλλιτεχνών βρέθηκε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των καλλιτεχνών, στα δίκαια αιτήματά τους. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή καμιά αναβολή. Χρειάζεται η μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και επαγρύπνηση. Καμιά εμπιστοσύνη στα κόμματα που κυβέρνησαν και που υπόσχονται διάφορα προεκλογικά, αλλά άλλα κάνουν μετά».

