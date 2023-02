Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Στυλιανός” - Θάνατος Άννας: Η μητέρα ζητά απαντήσεις (βίντεο)

Το άψυχο σώμα του παιδιού της παρέλαβε η μητέρα για να το κηδέψει. Τι δήλωσε η ίδια και η δικηγόρος της.

Την Τρίτη θα γίνει η κηδεία της άτυχης Άννας από τη Νιγηρία. Το μόλις δύο ετών κοριτσάκι, κατέληξε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» όπου φιλοξενούνταν.

Η μητέρα του 2χρονου κοριτσιού από τη Νιγηρία πέρασε το κατώφλι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, προκειμένου να παραλάβει το άψυχο σώμα του μωρού της. Η νεαρή μητέρα ακόμη περιμένει απαντήσεις για το πώς χάθηκε το παιδί της.

«6 Φεβρουαρίου την είδα τελευταία φορά, πήγαινα κάθε δύο εβδομάδες για επίσκεψη. Γιατί πέθανε η κόρη μου, δεν μου έδωσαν καμία ενημέρωση, δεν μου είπαν καν ότι έχει πάει στο νοσοκομείο... Κάθε φορά που ρωτούσα αν είναι καλά έλεγαν ναι είναι μία χαρά. Πού είναι η κόρη μου θέλω την κόρη μου πίσω...», δήλωσε η μητέρα της άτυχης Άννας.



«Το μωρό ήταν χαρούμενο όταν πήγαμε χαμογελούσε στη μητέρα του και μετά από λίγο καιρό το μωρό πέθανε. Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, τι σκότωσε το μωρό γιατί το μωρό πέθανε», δήλωσε ένας φίλος της μητέρας.



Τις επόμενες ημέρες η δικηγόρος της οικογένειας, αναμένεται να πάρει στα χέρια της, τον ιατρικό φάκελο της μικρής από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ενώ την υπόθεση αναμένεται να αναλάβει και τεχνικός σύμβουλος που θα ορίσει η οικογένεια.

«Το παιδί ήταν φροντισμένο καλά, καθαρό, δεν είχε ίχνη κακοποίησης που να καταδεικνύουν να βάζουν υποψίες για κάποια συμβάντα. Είχε διογκωμένες αμυγδαλές και της είπαν ότι μετέφεραν το παιδί με δύσπνοια», σημείωσε η δικηγόρος της οικογένειας Έφη Ορφανίδου.

«Δυστυχώς δύο μέρες πριν να πάρει το παιδί στην αγκαλιά της, έμαθε ότι το κοριτσάκι έχει πεθάνει», ανέφερε εκπρόσωπος της νιγηριανής κοινότητας.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να φωτίσουν την αιτία θανάτου του μόλις δύο ετών κοριτσιού.

Η κηδεία της μικρής θα γίνει την Τρίτη.

