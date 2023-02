Αθλητικά

Ντουμπάι - Σάκκαρη: αποκλεισμός με το... καλημέρα!

Πρόωρος αποκλεισμός για την σπουδαία Ελληνίδα τενίστρια, στο Ντουμπάι.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε με το... καλημέρα από το διεθνές τουρνουά, που διεξάγεται στο Ντουμπάϊ.

Σε αγώνα για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν κατάφερε να αντισταθεί στην Κατερίνα Πλίσκοβα (Νο 18 στον κόσμο), η οποία επικράτησε άνετα με 6-1, 6-2 και προκρίθηκε για την συνέχεια του τουρνουά.

Στο πρώτο σετ, η 31χρονη Τσέχα «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς της 28χρονης Σάκκαρη και μετά από μόλις 29 λεπτά, έκανε το 1-0 κι έβαλε τις βάσεις για την νίκη.

Η εικόνα του αγώνα, δεν άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την Πλίσκοβα να κάνει δύο διαδοχικά breaks στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια και να προηγείται με 3-0.

Στην συνέχεια, η έμπειρη Τσέχα, διατήρησε χωρίς δυσκολία το σερβίς της κι έφθασε στην νίκη, μετά από 41 λεπτά.

