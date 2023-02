Τεχνολογία - Επιστήμη

HIV: θεραπεύτηκε τρίτος ασθενής στην Ευρώπη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λευχαιμία, τον οδήγησε στη μεταμόσχευση που συνέβαλε στην θεραπεία του AIDS.

Ελπίδες στον "πόλεμο" κατά του AIDS δημιούργησαν επιστήμονες, οι οποίοι, μέσω μιας νέας θεραπείας, μπόρεσαν να θεραπεύσουν έναν 53χρονο άνδρα, τον τρίτο στην Ευρώπη.

Ο λόγος για τον Μαρκ απο το Ντίσελντορφ της Γερμανίας - ο τρίτος ασθενής στην Ευρώπη - που θεραπεύτηκε από τον ιό HIV αφού έλαβε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων αίματος για τη θεραπεία της λευχαιμίας. Ο 53χρόνος δεν έχει σημάδια ενεργού λοίμωξης τέσσερα χρόνια αφότου σταμάτησε να παίρνει αντιρετροϊκά φάρμακα.



Ο ίδιος, αναφέρει χαρακτηριστικά: "Θυμάμαι πολυ καλά τι μου είχε πεί τότε ο γιατρός μου..Μην το παίρνετε κατάκαρδα... εμείς θα το ζήσουμε ο ιός HIV να μπορεί να θεραπευτεί και έτσι τώρα είμαι εδω περήφανος που μπορώ να πω ότι "Θεραπεύτηκα απο το AIDS"

Ο «ασθενής του Ντίσελντορφ», όπως είναι γνωστός στην ιατρική κοινότητα, βρέθηκε θετικός στον HIV το 2008. Το 2011, εμφάνισε λευχαιμία και το 2013 έκανε μεταμόσχευση με μια νέα μεθοδο που περιλαμβάνει και αίμα ομφάλιου λώρου.

Σημειώνεται πως το πιο σημαντικό για την επιτυχή μεταμόσχευση ήταν το γεγονός ότι οι γιατροί βρήκαν έναν δότη με μια μετάλλαξη που απενεργοποιεί τον υποδοχέα CCR5 που χρησιμοποιεί ο HIV για να μολύνει κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Έτσι λοιπόν η μεταμόσχευση έκανε το ανοσοποιητικό σύστημα του άνδρα ανθεκτικό στον HIV. Όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, το γεγονός ότι το φύλο και η εθνικότητα δεν διαδραματίζουν πια δεσμευτικό ρόλο στη θεραπεία κατά του HIV, συνιστά καθοριστικής σημασίας βήμα για την επέκταση των εξελιγμένων θεραπειών κατά του ιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Τιμολόγια ρεύματος - Μάρτιος: μικρές μειώσεις από τους παρόχους

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

Καταγγελία για βιασμό - Ντάνι Άλβες: Δύο κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις του