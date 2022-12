Υγεία - Περιβάλλον

HIV: Εθνικό Μητρώο ασθενών και χορήγηση αντιρετροϊκών

Η Υπουργική απόφαση με υπογραφή Πλεύρη για το Εθνικό Μητρώο ασθενών με HIV.

Εθνικό Μητρώο ασθενών με HIV λοίμωξη συστήνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη.

Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη εντάσσονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τα αντιρετροϊκά φάρμακα και τα παραπεμπτικά των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανακοίνωση για το Εθνικό Μητρώο ασθενών με HIV έγινε σήμερα- 1η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση της HIV λοίμωξης - από το υπουργείο Υγείας το οποίο αναφέρει πως στόχος του είναι :

Να καταγραφούν όλοι οι ασθενείς με HIV λοίμωξη που διαγιγνώσκονται ή / και στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες υγείας στην ελληνική επικράτεια.

ή / και στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες υγείας στην ελληνική επικράτεια. Να συλλεχθούν ακριβή, αναγκαία και πρόσφορα δεδομένα, που θα αφορούν επιδημιολογικά στοιχεία, τη σταδιοποίηση της νόσου, χαρακτηριστικά της αντιμετώπισης και της πορείας της νόσου καθώς και στοιχεία της μονάδας/τμήματος και του θεράποντος ιατρού.

Να χρησιμοποιηθούν τα συλλεχθέντα επιδημιολογικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον επιπολασμό της νόσου, τους παράγοντες κινδύνου, την κατανομή ανά ηλικία και φύλο, την πορεία της νόσου, την παρακολούθηση των εκβάσεων, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εφαρμοζόμενων θεραπειών.

Να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας και η αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους.

Να καταστεί εφικτή η παροχή στο επιστημονικό δυναμικό της δυνατότητας διαχείρισης και παρακολούθησης των συγκεκριμένων ασθενών σε όλη την επικράτεια.

Να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταγραφής όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων που σχετίζονται με την επιβεβαίωση της διάγνωσης των ασθενών, βάσει των επιστημονικών κριτηρίων ένταξής τους στο Μητρώο.

Να διασφαλιστεί η δυνατότητα περιοδικής καταγραφής και παρακολούθησης των δεικτών και παραμέτρων που κρίνονται απαραίτητες για την ανάλυση της πορείας των ασθενών.

Να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιρετροϊκών φαρμάκων καθώς και εξετάσεων παρακολούθησης της νόσου σε άτομα με επιβεβαιωμένη HIV λοίμωξη.

Να διευκολυνθεί η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).

Να καταστεί εφικτή η συλλογή ανωνυμοποιημένων ή ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για έρευνα, με δυνατότητα πρόσβασης της επιστημονικής κοινότητας σε αυτά, μετά από αιτιολογημένο αίτημα.

Παράλληλα πλέον θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των συνταγών αντιρετροϊκών φαρμάκων και των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης για τα άτομα με επιβεβαιωμένη HIV λοίμωξη.

Η συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων και των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA ή άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης για άτομα με επιβεβαιωμένη HIV λοίμωξη θα γίνεται από τους θεράποντες ιατρούς.

Η νέα υπουργική απόφαση εντάσσεται όπως επισημαίνει το υπ.Υγείας, στο ολοκληρωμένο Δίχτυ πρόληψης και προστασίας για τα άτομα με HIV:

Δυνατότητα αναδοχής/υιοθεσίας από οροθετικά ζευγάρια εφόσον ακολουθούν την αγωγή τους

Δημιουργία μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζα κρυοσυντήρησης για άτομα με HIV λοίμωξη

Διάθεση αντιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων για την πρόληψη (Prep).

To ΦΕΚ με την απόφαση του Υπουργού

