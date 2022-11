Υγεία - Περιβάλλον

HIV – ΣΜΝ: Δωρεάν τεστ από ΕΟΔΥ και “Θετική Φωνή” για την #EuroTestWeek

Οι δύο φορείς διενεργούν δωρεάν εξετάσεις για τον HIV, ενώ ο ΕΟΔΥ και για όλα τα ΣΜΝ, ενόψει της 1ης Δεκέμβρη και λόγω της #EuroTestWeek.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης (European Testing Week) είναι η εβδομάδα 21-28 Νοεμβρίου 2022, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS (1η Δεκεμβρίου 2022) και ο ΕΟΔΥ, όπως και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, «Θετική Φωνή» διενεργούν δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις.

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης (European Testing Week), 21-28 Νοεμβρίου 2022 και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS (1η Δεκεμβρίου) θα προσφέρει δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό προληπτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για HIV/AIDS - Ηπατίτιδα Β - Ηπατίτιδα C – Σύφιλη – Χλαμύδια ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, από 22/11/2022 έως και 01/12/2022 (εκτός Σαβ/κου) στο Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας του ΕΟΔΥ, ("Πολυκλινική Αθηνών", Πειραιώς 3, Ομόνοια, 2ο όροφος), με ώρες κοινού 9:00 - 14:00.

Ο έλεγχος θα πλαισιώνεται από συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre and post-counseling), ιατρική καθοδήγηση σε θέματα σεξουαλικής υγείας, ενδυνάμωση/εκπαίδευση στην τροποποίηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου με στόχο την μείωση πιθανών μολύνσεων, ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος και δωρεάν διάθεση προφυλακτικών στο κοινό.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης είναι μια εκστρατεία που ενθαρρύνει τους δημόσιους και μη Οργανισμούς, τις κοινότητες και τις δομές Δημόσιας Υγείας σε όλη την Ευρώπη να προωθήσουν για μια εβδομάδα, δυο φορές τον χρόνο, την εξέταση για τον ιό του HIV και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης τόσο του HIV όσο και των ΣΜΝ.

Θετική Φωνή: Εξετάσεις σε Checkpoint σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης Checkpoint ανακοινώνουν τις δράσεις τους για εύκολη, γρήγορη, προσβάσιμη, δωρεάν εξέταση για HIV στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης, από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο να αποστιγματιστεί η εξέταση για τον HIV και να γίνει προσβάσιμη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να δοθεί κατάλληλη και συμπεριληπτική ενημέρωση, να προβληθεί η σημασία της πρόληψης και της τακτικής εξέτασης, αλλά και να τονιστούν τα οφέλη της πρώιμης διάγνωσης για τη λοίμωξη HIV.

Η εξέταση για τον HIV είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε άτομο που είναι σεξουαλικό ενεργό. Η έγκαιρη διάγνωση εξάλλου βοηθά στην καλύτερη δυνατή πορεία της HIV λοίμωξης. Περίπου 1 στα 5 άτομα που ζουν με τον ιό δεν το γνωρίζουν με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να μιλάμε πιο ανοιχτά για τον HIV. Τα ιατρικά δεδομένα έχουν αλλάξει: η HIV λοίμωξη είναι πλέον ένα χρόνιο, διαχειρίσιμο νόσημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των οροθετικών ατόμων δεν είναι ο ιός, αλλά το στίγμα και οι διακρίσεις.

Εξετάσου για HIV και μοιράσου το χρησιμοποιώντας το hashtag #EuroTestWeek.

Το Ath Checkpoint (Πιττάκη 4, 1ος όροφος) και το Thess Checkpoint (Εγνατία 112, 3ος όροφος) θα παραμείνουν ανοιχτά για δωρεάν, γρήγορες, εμπιστευτικές εξετάσεις χωρίς ραντεβού από Δευτέρα 21 Μαΐου μέχρι και Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 12.00 με 19.30 (πλην Κυριακής).

Παράλληλα, θα διενεργηθούν εξετάσεις στα εξής σημεία:

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11

13.00-15.00 Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ)

ΤΡΙΤΗ 22/11

12.00-18.00 Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS)

ΠΕΜΠΤΗ 24/11

23.00-03.00 Expose Club, Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11

22.00-02.00 Alexander Sauna, Αθήνα

23.00-03.00 Enola Bar, Θεσσαλονίκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11

17.00-21.00 Πλατεία Ομόνοιας, πεζόδρομος Μαρίκας Κοτοπούλη, Αθήνα

Εκ μέρους του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος "Θετική Φωνή" και του Κέντρου Πρόληψης & Εξέτασης "Checkpoint".

