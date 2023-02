Κοινωνία

Μενίδι: έκλεψαν χρηματοκιβώτιο με πολλές χιλιάδες ευρώ

Οι δράστες "σήκωσαν" το χρηματοκιβώτιο και έγιναν... "καπνός".

Θύμα διάρρηξης έπεσε ένας 58χρονος, στο Μενιδι στο σπίτι του.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι, διέρρηξαν διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Βηλαρά στο Μενίδι και "έφυγαν" με χρηματικό ποσό που υπήρχε μέσα σε χρηματοκιβώτιο.

Οι δράστες, κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο που είχε ο 58χρονος με 11.200 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

