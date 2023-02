Life

"The 2Night Show": οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Άκρως ενδιαφέροντες είναι οι τρεις προσκεκλημένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου και όλα όσα θα αποκαλύψουν την Τετάρτη, στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντά, για πρώτη φορά, τον Πάνο Ιωαννίδη.

Ο καταξιωμένος σεφ έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλάει για τη διαδρομή του στην «κουζίνα» από μικρή ηλικία, τις «ατυχείς» προσπάθειές του να γίνει αθλητής, το modeling, τις δουλειές ως σερβιτόρος, την αναγνώριση από το ευρύ κοινό που ήρθε με το «Master Chef», αλλά και για τη νέα «πίστα ζωής», στην οποία μπήκε με τον ερχομό του γιου του. Γιατί θεωρεί «μύθο», τον χαρακτηρισμό που του αποδίδουν ως «μετρ των ζυμαρικών»;

Πώς βρέθηκε να μαγειρεύει για τον Πρίγκιπα του Μονακό; Είναι στους στόχους του, η κατάκτηση ενός βραβείου Michelin; Γιατί χαρακτηρίζει τη σύζυγό του «δύσκολη» μαθήτρια; Επίσης, μοιράζεται το όνειρο που κατάφερε να πραγματοποιήσει, με τη δημιουργία του γαστρονομικού κέντρου «OZ37», και αποκαλύπτει ότι στα μελλοντικά του σχέδια είναι… να «πάρει τα βουνά».

Καλεσμένος στο αποψινό «The 2Night Show», είναι και ο Λέων Γιοχάη. Ο επιτυχημένος επενδυτής και ένας από τους «Dragon» του επιχειρηματικού project του ΑΝΤ1 «Dragon’s Den Greece», ξετυλίγει την άκρως ενδιαφέρουσα επαγγελματική του πορεία.

Η μεγάλη του αγάπη για την τεχνολογία, τα πρώτα του «εγχειρήματα» στο υπόγειο της μαμάς του, το χρηματιστήριο του Λονδίνου, οι αποτυχίες και τα «μαθήματα» που πήρε μέχρι να φτάσει στην επιτυχία. Πόσα εκατομμύρια του κόστισε η ιδέα που είχε για ένα «έξυπνο» κολάρο σκύλων; Πόσο ασφαλής είναι η επένδυση σε Bitcoin; Τι είναι τα «Nft»;

Με ποια κριτήρια, επιλέγει τον υποψήφιο του «Dragon’s Den Greece»; Τέλος, μιλάει για τα επιχειρηματικά «μυαλά» της χώρας μας, ξεχωρίζει την πιο «νόστιμη» ιδέα που συνάντησε στο «Dragon’s Den Greece» και αποκαλύπτει την «ιστορία» που κρύβεται πίσω από το όνομά του.

Απόψε, ο Γρηγόρης καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Τούλα Δαλεζίου.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και «βιρτουόζα» του μπουζουκιού, μιλάει για την προσωπική της «διαδρομή» από τη Σύρο στην Αθήνα, τις εμπειρίες της από τη νύχτα και τις αντιδράσεις του κόσμου, όταν βλέπει μια γυναίκα στην πίστα, να τους ξεσηκώνει με τις «διπλοπενιές» της. Γιατί κυριαρχεί το «κόκκινο» χρώμα στη ζωή της;

Έχει ζήσει «περίεργες» καταστάσεις στη δουλειά της;

Μεταξύ άλλων, εκφράζει την επιθυμία της να βρεθεί στο πλευρό της Ελένης Βιτάλη και περιγράφει στιγμές από τις εμφανίσεις της στην ομογένεια του εξωτερικού.

Τέλος, παίρνει στα χέρια το αγαπημένο της κόκκινο μπουζούκι και με τη συνοδεία των «Prestige The Band» μας χαρίζουν μοναδικά ακούσματα.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

