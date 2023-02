Life

“Η Γέφυρα”: Ο Μπουράκ Χακί μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο δημοφιλής τούρκος ηθοποιός μίλησε για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 στην οποία πρωταγωνιστεί αλλά και για το φονικο σεισμό στην Τουρκία.

Ο δημοφιλής τούρκος ηθοποιός μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τη νέα σειρά του σταθμού στην οποία πρωταγωνιστεί αλλά και για το φονικο σεισμό στην Τουρκία που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, βυθίζοντας στο πένθος μία ολόκληρη χώρα.

"Είναι μία μεγάλη τραγωδία, γνωρίζουμε για 43000 νεκρούς, όμως είναι σίγουρα πολύ περισσότεροι" ενώ επεσήμανε πως "θα έπρεπε να το περιμένουμε καθώς είμαστε σε ζώνη σεισμών και για αυτό θα έπρεπε να έχουμε πιο ισχυρά κτήρια".

Όπως ανέφερε και δικά του άτομα βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς του φονικού σεισμού και συγκεκριμένα, όπως είπε, "12 άτομα από το συγγενικό περιβάλλον της συντρόφου μου σκοτώθηκαν".





Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Ελλάδα για τη βοήθειά της στους απεγκλωβισμούς "ευχαριστούμε πολύ και την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες που βοήθησαν".

Σχετικά με τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 "Η Γέφυρα", μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+ , ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, που γοήτευσε κοινό και κριτικούς.

Ο ίδιος είπε πως "είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτή τη σειρά, είναι από τα καλύτερα προγράμματα που έχω συμμετάσχει ποτέ και είναι μία σειρά τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη με δυσκολίες αλλά όλα πήγαν καλά" ενώ συμπλήρωσε πως "είναι μία σειρά που ενώνει Ελλάδα και Τουρκία, μία παραγωγή σε 3 γλώσσες με πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς και συντελεστές".

