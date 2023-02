Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο αυτοματισμός "έλυσε τα χέρια" στις νοικοκυρές

Πού χρησιμοποιείται ο αυτοματισμός στο νοικοκυριό και πού δεν μπορεί να φανεί χρήσιμος.

Το 39% του χρόνου που σήμερα αφιερώνεται, κυρίως από τις γυναίκες, σε (απλήρωτες) δουλειές σχετικές με το νοικοκυριό, μπορεί να έχει αυτοματοποιηθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη από τη Βρετανία και την Ιαπωνία. Ως κατ' εξοχήν δουλειά που μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, φέρεται να είναι τα ψώνια στο σουπερμάρκετ, ενώ ως πιο δύσκολη για αυτοματοποίηση εκτιμάται ότι είναι η φροντίδα των παιδιών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Εκατερίνα Χέρτογκ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό "PLoS One", ζήτησαν από 29 Βρετανούς ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και 36 Ιάπωνες (και των δύο φύλων) να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό είναι δυνατό να έχουν αυτοματοποιηθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία 17 δουλειές και "αγγαρείες" του σπιτιού, οι οποίες είναι αναγκαίες για ένα νοικοκυριό και μία οικογένεια.

Η πρόβλεψη είναι ότι κατά μέσο όρο το 39% του χρόνου που οι άνθρωποι σήμερα δαπανούν για οποιαδήποτε οικιακή εργασία, είναι δυνατό να γίνεται από "έξυπνες" μηχανές ή μέσω αυτών μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, με τους Βρετανούς αναλυτές να θεωρούν ότι η αυτοματοποίηση θα αντικαταστήσει περισσότερη ανθρώπινη δουλειά (42%) έναντι των Ιαπώνων (36%). Το εκτιμώμενο ποσοστό αυτοματοποίησης ποικίλει ανά δουλειά, από 59% για τα ψώνια έως 21% για την φροντίδα των παιδιών.

Οι άνδρες ειδικοί από τη Βρετανία τείνουν να είναι πιο αισιόδοξοι από τις γυναίκες για τη δυνατότητα αυτοματοποίησης του νοικοκυριού, κάτι που συνάδει με τη γενικότερη τάση που έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες ότι οι άνδρες είναι γενικότερα πιο αισιόδοξοι για την τεχνολογία σε σχέση με τις γυναίκες. Αντίστροφα στην Ιαπωνία οι γυναίκες ειδικοί εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξες συγκριτικά με τους άνδρες, ίσως επειδή στα ιαπωνικά νοικοκυριά επικρατεί μεγαλύτερη ανισότητα στην κατανομή των εργασιών ανάμεσα στα δύο φύλα.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι 15-64 ετών αφιερώνουν περίπου το 43% όλου του χρόνου εργασίας και μελέτης τους σε μη πληρωμένες δουλειές του νοικοκυριού, όπως μαγείρεμα, καθαριότητα, φροντίδα παιδιών ή/και ηλικιωμένων κ.α. Στη Βρετανία οι άνδρες αφιερώνουν περίπου τον μισό χρόνο σε τέτοιες δουλειές σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ στην Ιαπωνία μόνο το 18%, εξ ου και η σαφώς μεγαλύτερη ανισότητα στα ιαπωνικά νοικοκυριά, άρα και η προσδοκία των γυναικών ειδικών της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου ότι η αυτοματοποίηση θα αποτελέσει τον "από μηχανής θεό" που θα τις λυτρώσει.

