“The 2Night Show” - Λέων Γιοχάη: το “DRAGON’S DEN” και το “χρυσό” κολάρο για σκύλους (βίντεο)

Για τα χαμένα χρόνια και εκατομμύρια ευρώ από το κολάρο με αισθητήρες για σκύλους, αλλά και για το επιχειρηματικό σόου του ΑΝΤ1 μίλησε ο Λέων Γιοχάη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Τετάρτης, ήταν ο Λέων Γιοχάη. Ο επιτυχημένος επενδυτής και ένας από τους «Dragon» του επιχειρηματικού show του ΑΝΤ1 «DRAGON’S DEN», ο οποίος αναφέρθηκε στην επαγγελματική διαδρομή του.

Μίλησε για την μεγάλη αγάπη του για την τεχνολογία, τα πρώτα του «εγχειρήματα» στο υπόγειο της μαμάς του, το χρηματιστήριο του Λονδίνου, τις αποτυχίες και τα «μαθήματα» που πήρε μέχρι να φτάσει στην επιτυχία, ενώ αποκάλυψε πόσα εκατομμύρια ευρώ του κόστισε η ιδέα που είχε για ένα «έξυπνο» κολάρο σκύλων.

Ο Λέων Γιοχάη είχε δημιουργήσει ένα κολάρο για σκύλους με αισθητήρα με το όνομα Kyon tracker.

«Πήρα το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει. Ήταν ένα κολάρο για σκύλους που είχε 12 αισθητήρες πάνω και μπορούσε να καταλάβει τι θέλει ο σκύλος. Είχα κάποια προβλήματα που δεν μπορούσα να λύσω. Όταν άνοιγε καταστρέφονταν κάποιες οθόνες. Ήθελε άλλα δύο χρόνια για να γίνει σωστά. Για να φτιάξω το κολάρο χάλασα 6 εκατομμύρια ευρώ και 6 χρόνια από τη ζωή μου που έζησα στην Κίνα. “Κάηκα”. Το λάθος που έκανα είναι ότι δεν ήμουν από πάνω όσο έπρεπε. Ήταν project ζωής, αλλά “κάηκα” και το άφησα στην άκρη. Έμαθα πολλά πράγματα για μένα γιατί κατάλαβα τα εσωτερικά μου θέματα. Δεν κοιτούσα τις λεπτομέρειες που δεν δούλευαν και περίμενα την τύχη. Ήταν 20-30 χρόνια μπροστά, πιστεύω ότι θα βγει κάποτε. Έπρεπε να επενδύσω τα τριπλάσια», όπως είπε.

Μάλιστα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει το προϊόν!

