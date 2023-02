Life

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Τι είπε ο ποινικολόγος στην εκπομπή “Το Πρωινό” για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και την «καφετζού» μητέρα του Μάνου Δασκαλάκη, για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Για την εξέλιξη της δίκης της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Αλέξης Κούγιας, λέγοντας πως η κατηγορούμενη και ο εν διαστάσει σύζυγος της, δεν έχουν επαφές, σχολιάζοντας δηκτικά και τις ερωτικές προτάσεις του Μάνου Δασκαλάκη με αναφορά σε εσώρουχα.

Όπως είπε, οι δυο τους έζησαν χρόνια μαζί, χρόνια έρωτα και εκτίμησης και δεν ξέρει ποιος παρέσυρε τον Μάνο Δασκαλάκη, ώστε να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας για την δολοφονία των παιδιών του. Απαντώντας δε σε όσα είπε ο Μάνος Δασκαλάκης πως η Ρούλα Πισπιρίγκου ασχολιόταν με καφετζούδες και ήθελε να του κάνει μάγια, παίρνοντας κρυφά το σπέρμα του, ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, ενώ μειδιώντας προσέθεσε ότι «η μητέρα του Μάνου Δασκαλάκη είναι η μεγαλύτερη καφετζού της Πάτρας. Σκεφθείτε πόσους καφέδες έχει πει στην νύφη της…».

Ακόμη, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι «ο Λάκης Λαζόπουλος ασχολείτο επί 8 χρόνια μαζί μου. Με έλεγε κοντό, με έλεγε διεφθαρμένο, έλεγε ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο έπρεπε να βρει εμένα. Είναι τυχερός που δεν είμαι κοσμικός, όπως εκείνος και δεν συχνάζω στα εστιατόρια του Κολωνακίου και μετά δεν βγαίνω στο Γκάζι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του είναι πως θα με αντιμετωπίσει. Εύχομαι πάντα όταν τον συναντώ να σκέφτομαι τα παιδιά μου… Τελευταία ο κ. Λαζόπουλος λέει και για τα παιδιά μου, θα έχει πρόβλημα στην ζωή του αν δεν σταματήσει να ασχολείται για τα παιδιά μου».

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς είπε ότι πλέον η Πηνελόπη Αναστασοπούλου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις μηνύσεις από τον ηθοποιό, ως ιέρεια του #MeToo όπως την αποκάλεσε, φράση που χρησιμοποίησε και για τον Σπύρο Μπιμπίλα!

Όπως είπε, ο Σπύρος Μπιμπίλας εκμεταλλεύθηκε την δημοσιότητα από τις υποθέσεις του Δημήτρη Λιγνάδη και του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ μειδιώντας αποκάλεσε και τον Σπύρο Μπιμπίλα ως «ιέρεια του #MeToo στην Ελλάδα»!

