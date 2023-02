Κόσμος

Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στα σύνορα με την Ουκρανία (εικόνες)

Τι αναφέρει το πρακτορείο TASS που επικαλείται το αρμόδιο υπουργείο, για τη συντριβή του μαχητικού στην περιοχή Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την επαρχία Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Ρωσικό μαχητικό αεροπλάνο SU-25 συνετρίβη σήμερα στον περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και ο κυβερνήτης σκοτώθηκε, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η αιτία της συντριβής ήταν "τεχνική δυσλειτουργία" σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS που επικαλείται το υπουργείο. Το αεροπλάνο συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή και δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλες ζημιές, ανέφερε.

Νωρίτερα, σε ανάρτηση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, ανέφερε πως οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και ερευνητές βρίσκονται στο σημείο της συντριβής κοντά στην πόλη Βαλουίκι, και πως τα αίτια διερευνώνται.

Η περιοχή Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την επαρχία Χάρκοβο της Ουκρανίας, έχει δεχθεί κατ΄επανάληψη πυρά αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο.

