Ανδρέας Μικρούτσικος: στην εντατική ο παρουσιαστής

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παρουσιαστή Ανδρέα Μικρούτσικου.

Στην εντατική νοσηλεύεται ο παρουσιαστής, Ανδρέας Μικρούτσικος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος εισήχθη εσπευσμένα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιοτικού θεραπευτηρίου, έπειτα από έντονη δύσπνοια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο παρουσιαστής διαγνώστηκε με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού και αποφασίστηκε η νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Θυμίζεται ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε νοσηλευτεί ξανά πριν από έναν χρόνο με σοβαρή λοίμωξη.

