Αθήνα: Συλλήψεις σε οίκους ανοχής

Έξι οίκοι ανοχής ελέγχθηκαν από τις Αρχές, που προχώρησαν σε συλλήψεις.

Στην σύλληψη 12 ατόμων για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και του νόμου περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί του τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εντοπισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6 οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων οι 5 είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη από την αρμόδια δημοτική Αρχή.

Κατά τους ελέγχους, προσήχθησαν επιπλέον 3 γυναίκες για παραβάσεις του νόμου περί εκδιδόμενων προσώπων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ επιπλέον θα ενημερωθεί η αρμόδια δημοτική Αρχή για την σφράγιση - επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

