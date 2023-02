Πολιτική

Τσίπρας: Ελλάδα και Κύπρος χρειάζονται νέα στρατηγική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που συνάντησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά την νίκη του, ενώ μίλησε και σε εκδήλωση για τον Βάσο Λυσσαρίδη.

Συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο.

Κατά την σύντομη συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες μπροστά στις κάμερες, ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στον κ. Χριστοδουλίδη από καρδιάς κάθε επιτυχία στις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει και τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και στις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν, τόσο τα εθνικά θέματα, όσο και την οικονομία και την κοινωνία.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας είχε παρευρεθεί και απηύθυνε ομιλία στην εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσσαρίδη, ενώ είχε σειρά διαδοχικών συναντήσεων με τον υποψήφιο στις τελευταίες εκλογές για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και διπλωμάτη, Ανδρέα Μαυρογιάννη, με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, και τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

«Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία καλούνται εν μέσω ενός νέου ψυχρού πολέμου μαζί, ως κράτη-μέλη της ΕΕ, να επανασχεδιάσουν την στρατηγική τους για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσσαρίδη στην Κύπρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον τόπο που γέννησε τον Βάσο Λυσσαρίδη τα Λεύκαρα, που του απέδωσε την τιμή της ονομασίας της κεντρικής πλατείας του.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την «βαθιά συγκίνηση και αίσθημα σεβασμού που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης μιας μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας, μιας προσωπικότητας όχι μόνο του ελληνισμού και της Κύπρου, αλλά μιας παγκόσμιας προσωπικότητας». Αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Βάσου Λυσσαρίδη τόνισε μεταξύ άλλων: «Τιμάμε σήμερα τον πολιτικό, το γιατρό, τον αγωνιστή, αλλά πάνω από όλα τον ξεχωριστό άνθρωπο, τον Βάσο Λυσσαρίδη. Έναν άνθρωπο που μέσα από τη μακρόχρονη ζωή του, την πολιτική του σταδιοδρομία, το πνευματικό, ποιητικό και εικαστικό του έργο, αλλά και την επιστήμη του, την Ιατρική, μέσα από τον αγώνα του σε όλα τα επίπεδα της ζωής, έδωσε μηνύματα παναθρώπινα, που μας ενώνουν όλους. Μας ενέπνευσαν στα δύσκολα χρόνια όπου έζησε, μας εμπνέουν σήμερα, θα μας εμπνέουν πάντα.

Η ζωή, η διαδρομή και κυρίως ο αγώνας του μας εμπνέει και σήμερα διότι βασίστηκε σε ιδανικά και διότι υπήρξε αδιάλειπτος σε όλο το εύρος της ζωής του.

Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με κάθε στιγμή του, με κάθε στροφή του, με κάθε επιλογή του Βάσου Λυσσαρίδη, οφείλει να αναγνωρίσει την ακεραιότητα ενός ανθρώπου που δεν λύγισε ποτέ ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές και έγραψε ιστορία, ακολουθώντας πάντοτε τις αξίες του. Και όσο τα τουρκικά στρατεύματα θα κρατάνε την Κύπρο διχοτομημένη, ο Βάσος Λυσσαρίδης θα είναι πάντα παρών στους αγώνες και τις αγωνίες του Κυπριακού λαού».

Αναφερόμενος στην διεθνή συγκυρία και στις προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο σημείωσε: «Ελλάδα και Κύπρος καλούμαστε να προωθήσουμε μια στρατηγική που θα είναι οραματική, αντάξια του ιστορικού ρόλου και των δυνατοτήτων μας, αλλά και την ίδια στιγμή θα είναι ρεαλιστική, μακριά από αδιέξοδους μαξιμαλισμούς. Που θα κατοχυρώνει τον ρόλο μας στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής, συνδέοντας την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Συνδέοντας τον ευρωπαϊκό βορρά με τον Νότο. Μια στρατηγική που θα βάζει ως προτεραιότητα την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ιδίως από τους γείτονες μας, αλλά, ως προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων απέναντι και στον διεθνή παράγοντα. Που θα βάζει ως προτεραιότητα τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μια λύση για την οποία, όπως γνωρίζετε, αγωνιστήκαμε.

Μια στρατηγική που θα βάζει ως προτεραιότητα έναν διάλογο ύφεσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία, στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου, με απώτερο στόχο τη Χάγη. Που θα αξιοποιεί την δυναμική αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε μετά τον τραγικό, αιματηρό σεισμό στην Τουρκία για να βάλει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό αλλά και τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια νέα τροχιά. Όπως αυτήν για την οποία παλέψαμε ειδικά την περίοδο 2015-2016, πριν το πραξικόπημα στην Τουρκία».

Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην στάση που πρέπει να κρατήσουν Ελλάδα και Κύπρος ανέφερε: «Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα παίξουν ποτέ με το διεθνές δίκαιο με λογική «δύο μέτρων και δύο σταθμών». Δεν θα παίξουμε τα παιχνίδια ενός επιτήδειου ουδέτερου απέναντι στην παράνομη και αιματηρή ρωσική εισβολή. Την ίδια στιγμή, όμως, η Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να έχουν την αυτονομία και να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα δείξουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό, όχι άλλοι να επιλέγουν για μας τον τρόπο που θα δείξουμε αλληλεγγύη. Στηρίζοντας, ταυτόχρονα, μέσω της ΕΕ, την προσπάθεια για τερματισμό της ρωσικής εισβολής και για επιστροφή στη διπλωματία».

Αναφέρθηκε όμως και στις κοινωνικές προκλήσεις της εποχής «θυμούμενος και τιμώντας όχι μονάχα τον ανυπότακτο αγωνιστή, αλλά και τον σοσιαλιστή Βάσο Λυσσαρίδη. Διότι, ο Βάσος Λυσαρίδης δεν αγωνίστηκε μόνο για την ελευθερία, αλλά και για τη δικαιοσύνη. Για τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Για την ισότητα. Ήταν ένας σοσιαλιστής που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο και στον αγώνα για μια κοινωνία δίχως εκμετάλλευση. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ισχυρό για όλους εμάς, τους προοδευτικούς, τους αριστερούς, τους σοσιαλιστές, τους δημοκράτες που αυτό είναι το κοινό σημείο αναφοράς. Ιδίως σήμερα που οι ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και εντός των κοινωνιών μας διογκώνονται ραγδαία. Σήμερα, που όλοι αναγνωρίζουν ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Σήμερα που όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι οι αγορές δεν μπορεί να αφήνονται μόνες τους να αυτορρυθμιστούν, δεν αυτορρυθμίζονται μόνες. Διότι οι αγορές έχουν πάντοτε ως βασικό στόχο και κίνητρο να αυγατίσουν τα κέρδη τους πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους που θα βάζει κάποιο όριο προς όφελος της δικαιοσύνης».

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργείο Ανάπτυξης: οι τιμές στα σαρακοστιανά στα σούπερ μάρκετ συγκριτικά

Η Ηλεία “αποχαιρέτισε” τον Μητροπολίτη Γερμανό (εικόνες)

Σεισμός στις Αλκυονίδες: Τα Ρίχτερ που πήραν μαζί τους δεκάδες ψυχές