Παππάς - Καλογρίτσας: η καταδίκη, οι ποινές και οι αντιδράσεις

Ομόφωνα καταδικάστηκαν ο επιχειρηματίας και ο πρώην Υπουργός, στον τελευταίο δε επιβλήθηκε η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή. Επίθεση του Μαξίμου σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ/

Ποινή φυλάκισης δύο ετών, η μέγιστη προβλεπόμενη για το αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος, επιβλήθηκε στον Νίκο Παππά, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016.

Στον Χρήστο Καλογρίτσα, που επίσης κηρύχθηκε κρίθηκε ένοχος για συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος., επιβλήθηκε χρηματική ποινή, αφού πρώτα απορρίφθηκε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών: του συννόμου βίου, των μη ταπεινών αιτιών και της αναγνώρισης της συνδρομής του στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου Δημήτρης Ασπρογέρακας ζήτησε να σταλούν στον εισαγγελέα τα πρακτικά με την κατάθεση της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα Ευθαλίας Διαμαντή που είχε καταθέσει ότι «φάκελοι και τσάντες έφευγαν από γραφείο Καλογρίτσα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ».

Ως προς τις ποινές, ο Εισαγγελέας είχε προτείνει φυλάκιση ενός έτους για τον Νίκο Παππά και έξι μηνών για τον Χρήστο Καλογρίτσα.

Ο Νίκος Παππάς μέσω των συνηγόρων του δήλωσε νωρίτερα ότι δεν θα αιτηθεί ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθει ένοχος. «Η υπεράσπιση του Νίκου Παππά δεν ζητεί αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κι αυτό, γιατί η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της καταδικαστικής απόφασης και συνακολούθως της ενοχής του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παππάς δεν είναι και δε νιώθει ένοχος για παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών», αναφέρει η δήλωση.

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, αναφέρονται τα εξής:

«Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο για παράβαση καθήκοντος τον πρώην Υπουργό κ. Νίκο Παππά -τον παλαιότερο και στενότερο συνεργάτη του κ. Τσίπρα- για την υπόθεση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016. Του επέβαλε μάλιστα την ανώτατη για το αδίκημα αυτό προβλεπόμενη ποινή. Η καταδίκη για παράβαση καθήκοντος συνιστά το πλέον απαξιωτικό ιδιώνυμο αδίκημα για δημόσιους λειτουργούς.

Η απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον κ. Τσίπρα, καθώς ο κ. Παππάς, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, συντόνιζε και κατεύθυνε μία επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό τη νόθευση της δημοκρατίας. Πρόκειται για μια θλιβερή ημέρα της πολιτικής μας ιστορίας, καθώς ένας πρώην Υπουργός καταδικάζεται για παράβαση καθήκοντος.

Είναι όμως και μια μέρα αποκαλυπτική. Από τη μία διότι φάνηκε ότι η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη τελικά φθάνει στην αλήθεια και όλα έρχονται στο φως. Ο κ. Παππάς κρίθηκε ένοχος μέσα από μία ακροαματική διαδικασία που κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Κρίθηκε ένοχος μέσα από θεσμικές και νόμιμες διαδικασίες, όχι μέσω ισχυρισμών κουκουλοφόρων μαρτύρων ή με βάση όσα διακινούν ρυπαρά δίκτυα και κάθε λογής συνωμοσιολόγοι.

Και από την άλλη διότι αποκαλύφθηκε, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η θεσμική εκτροπή που είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε κεντρικότατο επίπεδο. Πρόκειται, επίσης, για απόλυτη δικαίωση του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής.

Οι λαλίστατοι κήνσορες του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες, άμεσα και γενναία, και να παραδεχτούν το προφανές: ότι χρησιμοποίησαν καταχρηστικά και παράνομα την εξουσία που τους δόθηκε από τον ελληνικό λαό για να χειραγωγήσουν την ενημέρωση, να αλώσουν τη Δημοκρατία μας και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αυταρχικό τριτοκοσμικό καθεστώς.

Μετά την ομόφωνη απόφαση, τα ερωτήματα είναι πιεστικά και επιβάλλεται η άμεση απάντησή τους, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές:

Θα αναλάβει ο κ. Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του;

Θα αποσύρει ο κ. Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ. Παππά;».





Ο Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε δήλωση του αναφέρει «Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ζητήσαμε εξαρχής να τηρηθούν απόλυτα όροι διαφάνειας και νομιμότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αντιθέτως, η τότε Κυβέρνηση με την αντισυνταγματική διαδικασία, που ακολούθησε, επέλεξε τα παιχνίδια παρασκηνίου για να μοιράσει άδειες σε φιλικούς επιχειρηματίες. Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά, και τον φίλα προσκείμενο στην τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ επιχειρηματία, Χ. Καλογρίτσα, για παρεμβάσεις στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.





Ο ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρείχε. Αναρωτιόμαστε: Τι θα πει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα βγάλει άραγε ανακοίνωση όπως έκανε προ ημερών πανηγυρίζοντας για την εισαγγελική πρόταση, μιας και παγίως η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει τη Δικαιοσύνη αλά καρτ, όπως έπραξε στο παρελθόν και με τις ανεξάρτητες αρχές; Ή θα παραδεχτεί και σήμερα «ότι υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας»;».





Παππάς: η δίκη αυτή ήταν πολιτική





Σε δήλωση του Νίκου Παππά, αναφέρεται ότι «Η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου είναι στο πνεύμα των αποφάσεων για τις υποθέσεις NOVARTIS και SIEMENS. Φαίνεται ότι για κάποιους δικαστές αθώος είναι όποιος ζημιώνει το δημόσιο και ένοχος όποιος με τις ενέργειες του εξασφαλίζει χρήματα για το δημόσιο. Για κάποιους δεν είχε καμία σημασία ούτε η αθώωση Κρέτσου για την ίδια υπόθεση, ούτε η εισαγγελική πρόταση που διέλυσε το κατηγορητήριο.





Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η δίκη αυτή ήταν πολιτική. Έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος, τους «γαλάζιους κοριούς» και τις «γαλάζιες ακρίδες». Η δίκη αυτή έγινε επειδή πλούσιοι συμπολίτες μας πλήρωσαν ψηφισμένους φόρους και αναγκάστηκαν να τηρήσουν το σύνταγμα. Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξη μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά για αυτό δε θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος με την εντολή του θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Έχουμε κάνει το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον».

