Θεσσαλία - Μητσοτάκης: η 110 ΠΜ, η διαφορετική συνέντευξη και οι εκλογές

Tον Πλατύκαμπο του Δήμου Κιλελέρ επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της περιοδείας του στη Λάρισα, ενώ έδωσε και μια διαφορετική συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων.

Περιοδεία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το Σάββατο αναμένεται να βρεθεί στα Γρεβενά. Ο πρωθυπουργός περπάτησε στους δρόμους και μίλησε με τον κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τον υποδεχθεί.

Μία διαφορετική συνέντευξη σε ραδιόφωνο των Τρικάλων

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγός των Τρικάλων. Ο πρωθυπουργός παρενέβη στον αέρα της εκπομπής, ξαφνιάζοντας τους δύο δημοσιογράφους, που όμως, δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν... τα πάντα. Δείτε τι ρωτήθηκε και τι απάντησε για την αυτοδιοίκηση, τις εκλογές, το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, αλλά και τη διατροφή και την απαιτούμενη πειθαρχία από μια ηλικία και μετά:

Δημοσιογράφος: Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην 110 Πτέρυγα Μάχης και σε λίγο θα επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στον Πλατύκαμπο. Αν, αν λέω, αν, κάποιος εκεί πέρα του έβαζε Ράδιο Ζυγό να ακούει να του πούμε την καλημέρα μας από τα όμορφα Τρίκαλα.

Δημοσιογράφος: Επειδή εγώ θα είμαι εκεί σε λίγη ώρα για να παρακολουθήσω από κοντά όλες τις εκδηλώσεις και να αναμεταδίδω στο σταθμό το τι ακριβώς συμβαίνει, θα κάνω και καταγραφή των προσώπων που θα μεταβούν στη γειτονική Λάρισα από τα Τρίκαλα.

Δημοσιογράφος: Ναι αυτό είναι αλήθεια ναι, έχουμε πάρα-πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή τρικαλινών, έχει γίνει και μια κινητοποίηση, χτυπάνε και τηλέφωνα και γίνονται διάφορα πράγματα.

Δημοσιογράφος: Γιατί δεν είναι μόνον οι εθνικές εκλογές, είναι και οι αυτοδιοικητικές εκλογές.

Δημοσιογράφος: Έχουμε μια γραμμή στο τηλέφωνο, ναι καλημέρα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα σας.

Δημοσιογράφος: Καλημέρα.

Δημοσιογράφος: Γνωστή φωνή αυτή, καλημέρα.

Δημοσιογράφος: Ο Πρωθυπουργός είστε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσείς τι λέτε; Αφήστε τους ακροατές σας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, πριν λίγο είπα, αν τυχόν και μας ακούει στη γειτονική Λάρισα…

Δημοσιογράφος: Ναι, γιατί ακουγόμαστε στη Λάρισα.

Δημοσιογράφος: …λέω κάποιος να του πει να μας πάρει ένα τηλέφωνο να πούμε μια καλημέρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω αυτή τη συνήθεια, όποτε κάνω περιοδείες, να ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς και ενίοτε να παρεμβαίνω.

Δημοσιογράφος: Είναι πολύ τιμητικό για τα ραδιόφωνα της επαρχίας να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι πάρα πολύ τιμητικό, πιστέψτε με.

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι γεγονός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να είστε καλά. Κάνετε μια σημαντική δουλειά και όσο μπορούμε να την υποστηρίζουμε θα το κάνουμε.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της επίσκεψής σας και μέσες-άκρες ξέρουμε πού θα πάτε, θα πάτε στον Πλατύκαμπο τώρα και λοιπά. Πως πάει ο αγώνας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο αγώνας συνεχίζεται ακάθεκτος. Όπως έχω πει πολλές φορές θα έχουμε εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη, οπότε ουσιαστικά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ήμουν συνεπής στη δέσμευσή μου ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία και αυτό κάναμε, αλλά καθώς πλησιάζουμε πια προς τις εκλογές είναι μία ευκαιρία και πάλι να γυρίσω ολόκληρη την Ελλάδα. Βέβαια δεν περίμενα τις εκλογές για να το κάνω, το ξέρετε καλά ότι έχω έρθει στην περιοχή σας πολλές φορές.

Δημοσιογράφος: Ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αλλά τώρα είναι μία ευκαιρία να παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά το έργο το οποίο έχουμε κάνει.

Δημοσιογράφος: Το «κάποια στιγμή» είναι το 9 Απριλίου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, καθώς το Σύνταγμα έχει πολύ ρητές διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές, έστω κι αν αυτές είναι πρόωρες κατά δύο ή τρεις μήνες. Οπότε θα τα μάθετε αυτά στην ώρα τους. Έχω πει όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.

Δημοσιογράφος: Ωραία, εμείς είμαστε στα Τρίκαλα, στην πατρίδα του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Μητροπάνου. Θα την επισκεφτείτε κάποια στιγμή;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα την επισκεφτώ. Στα Τρίκαλα θα είμαι σίγουρα στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Καταλαβαίνω ότι έχετε και ένα πολύ ωραίο ψηφιακό Μουσείο Τσιτσάνη, το οποίο θέλω να έρθω να επισκεφτώ. Και βέβαια, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία στη Λάρισα να μιλήσουμε συνολικά για το αναπτυξιακό μας όραμα για τη Θεσσαλία. Θα πούμε και πολλά πράγματα για τα Τρίκαλα. Αλλά θα έχω την ευκαιρία αυτά να τα εξειδικεύσω και όταν έρθω στην όμορφη πόλη σας, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα.

Δημοσιογράφος: Και θα έρθετε και αύριο στη Βασιλική από ό,τι ξέρουμε, για να δείτε το εργοτάξιο του Ε65; Ισχύει αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύριο θα έρθουμε να δούμε το εργοτάξιο του Ε65. Θυμίζω ότι αυτός ο δρόμος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν μια προτεραιότητα δική μου, προσωπική, όταν κέρδισα τις εκλογές. Μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέραμε και πήραμε τις σχετικές εγκρίσεις.

Όπως ξέρετε ο δρόμος κατασκευάζεται, θα είναι έτοιμος το ’25. Και είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δρόμος για όλη τη Θεσσαλία αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς θα ενώνονται πια τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι και γρήγορος αλλά πρωτίστως θα είναι ασφαλής.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής σας, πιστεύω σε εσάς προσωπικά, δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέτοια θέλω να ακούω.



Δημοσιογράφος: Λοιπόν, πιστεύω σε εσάς, στην προσωπικότητά σας, σαν Πρωθυπουργό κλπ. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είστε αδύνατος από κράση ή δεν τρώτε, δεν προλαβαίνετε να φάτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προσπαθώ να διατηρούμαι, μου αρέσει πολύ το καλό φαγητό. Αλλά πρέπει να είμαι συγκρατημένος.

Δημοσιογράφος: Είστε και αθλητικός τύπος.

Δημοσιογράφος: Είναι και αθλητικός τύπος, όμως.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όποτε μπορώ, προσπαθώ και να αθλούμαι. Αλλά χρειάζεται, ξέρετε -και το ξέρουμε όλοι- ότι για να κρατήσει κανείς το βάρος του από μια ηλικία και πέρα χρειάζεται πειθαρχία.

Δημοσιογράφος: Σωστά, σωστά.





Δημοσιογράφος: Και επειδή έπεσε αθλητική ερώτηση, ας κάνουμε και μια ερώτηση επειδή είμαστε, η εκπομπή είναι λίγο ανάλαφρη κλπ. Ερώτηση: αύριο πώς το βλέπετε το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός; Θα το δείτε καταρχήν ή δεν προλαβαίνετε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ελπίζω να το δω, ελπίζω να έχω τελειώσει την περιοδεία μου. Θα είμαι στα Γρεβενά αύριο, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή το απόγευμα θα έχουμε τελειώσει. Οπότε και εγώ ως ποδοσφαιρόφιλος θα φροντίσω να απολαύσω τον αγώνα. Δεν έχω κρύψει τις προτιμήσεις μου ως προς την ομάδα την οποία υποστηρίζω.

Δημοσιογράφος: Είστε Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι; Είστε Ολυμπιακός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι Ολυμπιακός, αλλά πάνω από όλα αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι φέτος έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αυτό είναι καλό. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο συνολικά.

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι δεδομένο, ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουν γίνει βήματα και στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου σημαντικά, νομίζω και στην ποιότητα και στη διαιτησία και μπορούν να γίνουν και με το VAR. Τα πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα τώρα από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και βέβαια έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε το ποδοσφαιρικό μας προϊόν.

Δημοσιογράφος: Οπότε θα το δείτε το ματς με φιλο-ολυμπιακά αισθήματα, αλλά εντάξει ας νικήσει και ο καλύτερος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα το δω πρώτα απ’ όλα ως φίλος του ποδοσφαίρου.



Δημοσιογράφος: Μάλιστα.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, ετοιμάζετε κάποια έκπληξη σήμερα στις ανακοινώσεις που θα κάνετε το μεσημέρι για τον Αγοραστό; Ξέρετε μετά από εσάς η λατρεία μας είναι ο Αγοραστός. Είναι ο άνθρωπός μας.

Δημοσιογράφος: Αγοραστός και Χρήστος Μιχαλάκης στα Τρίκαλα.

Δημοσιογράφος:...ο οποίος κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για την περιοχή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατ’ αρχάς, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι με τον Κώστα γνωριζόμαστε από το 2004, όταν ήμασταν συνάδελφοι στη Βουλή. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Περιφέρεια. Είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος Περιφερειάρχης και προφανώς θα έχει τη στήριξή μας και στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Νομίζω ότι το έργο του αναγνωρίζεται από πάρα πολλούς συμπολίτες σας και βέβαια πρέπει να τονίσω ότι η στήριξη την οποία παρείχε η Περιφέρεια και με κρατικούς πόρους κατά τη διάρκεια όλων των φυσικών καταστροφών. Θέλω να θυμίσω ό,τι είχε γίνει στην περιοχή σας μετά τον «Ιανό», πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι όλοι θα αναγνωρίσουν ότι έγιναν σημαντικότατα βήματα προόδου και στις αποζημιώσεις, αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία κατασκευάστηκαν μετά τις μεγάλες καταστροφές του «Ιανού». Και μία ξεχωριστή κουβέντα για τον Αντιπεριφερειάρχη σας.

Δημοσιογράφος: Τον Χρήστο Μιχαλάκη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο οποίος και αυτός είναι εξαιρετικός και κάνει σπουδαία δουλειά για τα Τρίκαλα.

Δημοσιογράφος: Βέβαια ήθελε να γίνει Βουλευτής, αλλά δεν θα γίνει τώρα. Αλλά είναι ένα παιδί…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μη μου βάζετε τώρα… Είναι ξεχωριστές διαδρομές, άλλο αυτοί που υπηρετούν την Αυτοδιοίκηση, άλλος δρόμος η Αυτοδιοίκηση, άλλος δρόμος…

Δημοσιογράφος: Είναι ξεχωριστός και αγαπητός φίλος ο Μιχαλάκης. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλή δουλειά κάνει εδώ.

Δημοσιογράφος: Εξαιρετικός.

Δημοσιογράφος: Και εμείς τον τιμούμε και τον στηρίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα εξειδικευμένα ζητήματα, σήμερα έχετε και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 19:00 στο «Αλκαζάρ», όπου μαθαίνουμε ότι θα πάρει Πανθεσσαλικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι να σας δούνε από όλη τη Θεσσαλία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, όταν κάνουμε μία μεγάλη συγκέντρωση γνωρίζω ότι λογικό είναι να έρθουν φίλοι του κόμματος όχι μόνο από τη Λάρισα, αλλά και από όλη την Θεσσαλία. Αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτών των συγκεντρώσεων.

Όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σιγά-σιγά σε κλίμα εκλογών. Αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι όλες οι συγκεντρώσεις τις οποίες κάνουμε από τις μικρές συνάξεις -τώρα κατευθύνομαι στον Πλατύκαμπο- που πηγαίνω σε ένα καφενείο και λέω δύο κουβέντες με φίλους μέχρι τις μεγάλες συγκεντρώσεις, έχουμε πολύ κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε και πολλούς φίλους οι οποίοι δεν ήταν παραδοσιακοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.

Πιστεύω μπορεί να υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας ψήφισαν ούτε το 2019, και αυτή τη φορά βλέποντας και το έργο μας και τις προσπάθειές μας, αλλά κυρίως το όραμά μας για την Ελλάδα του αύριο, θα μας εμπιστευτούν αυτή τη φορά και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ αισιόδοξο και για την έκβαση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, σάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στο σταθμό μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντα επιτυχίες στο ραδιόφωνό σας.

Δημοσιογράφος: Να είστε καλά. Θα έρθω να σας δω το μεσημέρι προσωπικά, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.

Ο πρωθυπουργός στην 110 ΠΜ στη Λάρισα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί την 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, πρώτο σταθμό της επίσκεψης που πραγματοποιεί σήμερα στη Λάρισα.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της αεροπορικής βάσης, ένω είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9, να ενημερωθεί για τις δυνατότητες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους.

Η βάση της Λάρισας είναι ένα από τα σημεία όπου εκδηλώνεται η αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από εκεί επιχειρούν τακτικά αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ έχουν υλοποιηθεί έργα για τη συντήρηση και τη στέγασή τους.

Η Αεροπορική Βάση Λάρισας είναι το πρώτο οργανωμένο πολεμικό αεροπορικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε και λειτούργησε στην Ελλάδα. Η ιστορία της αρχίζει με την προσγείωση σε αυτήν του πρώτου ελληνικού αεροσκάφους με την επωνυμία «Δαίδαλος» στις 29 Σεπτεμβρίου 1912. Αποστολή της 110 ΠΜ είναι η συντήρηση των μέσων και συστημάτων για ανάληψη αεροπορικών επιχειρήσεων και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλίας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Γιώργος Φασούλας και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsunis.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Πλατύκαμπο Λάρισας και στο Πάρκο Καινοτομίας «JOIST»

Τον Πλατύκαμπο, του Δήμου Κιλελέρ, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της περιοδείας του στη Λάρισα.

«Προσγειώθηκα πριν από λίγο στην 110 Πτέρυγα μάχης και είχα την ευκαιρία να δω τα απτά παραδείγματα της πάρα πολύ στενής στρατηγικής συνεργασίας πια που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παρουσία αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εδώ στη Λάρισα.

Είναι μία μόνο μικρή ένδειξη του πώς έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο της Ελλάδος γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα απ’ ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια», είπε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια χαιρετισμού του σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολίτες που τον υποδέχθηκαν.

Στη διάρκεια της τετραετίας δώσαμε μεγάλη έμφαση στη στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Δεν είναι τώρα η ώρα να σας πω όλα όσα πετύχαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Θα συγκρατήσω μόνο αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες, ως προς τη πολύ μεγάλη έμφαση την οποία έχουμε δώσει στη στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ποτέ δεν είχε στη διάθεσή της η χώρα. Θέλω να θυμίσω: Καινούριο ΕΣΠΑ, περισσότεροι πόροι για τα περιφερειακά προγράμματα, για το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το διαπραγματεύτηκα προσωπικά στις Βρυξέλλες και εξασφάλισα να μην έχουμε μειώσεις στις βασικές επιδοτήσεις των αγροτών μας.



Και βέβαια, το σημαντικό πρόσθετο εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο θα διοχετεύσουμε πολλούς πόρους σε έργα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για εσάς. Αναφέρομαι σε νέα αρδευτικά έργα, θα πούμε περισσότερα σήμερα το μεσημέρι για όλα τα αρδευτικά έργα τα οποία υλοποιούμε. Αλλά και σε έργα παραγωγής φθηνής ενέργειας, έτσι ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε την παραγωγή φθηνής ενέργειας με την καλλιέργεια προϊόντων τα οποία πια πρέπει να είναι ανταγωνιστικά και να βρίσκουν θέσεις στις παγκόσμιες αγορές, με βάση την ποιότητά τους», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιστρέφουμε στους πολίτες και ειδικά στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, το προϊόν της ανάπτυξης

«Επιστρέφουμε όλον τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για όλο το χρόνο, υλοποιούμε αυτή τη δέσμευσή μας, 80 εκατομμύρια κόστος.

Μπορούμε, όμως, να το κάνουμε και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και εμείς. Γιατί προσελκύουμε επενδύσεις, διότι έχουμε βάλει τη χώρα πια σε μία διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά.

Θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά τα οποία επιστρέφουμε στους πολίτες, στους αγρότες μας, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στα νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται, δεν είναι προϊόν ούτε πρόσθετου δανεισμού, ούτε υπερφορολόγησης. Το προϊόν της ανάπτυξης επιστρέφουμε στους πολίτες και ειδικά στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.



Θέλουμε να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα πρωταθλητή στην Ευρώπη

«Τα κάναμε όλα καλά; Όχι. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε; Βεβαίως και υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα έχει αλλάξει πια πίστα, ότι η πορεία την οποία έχουμε προδιαγράψει είναι μια πορεία αισιοδοξίας και ότι όλοι οι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών μας, έχουν κάθε λόγο να γνωρίζουν ότι με αυτή την κυβέρνηση θα έχουν ένα συνομιλητή ο οποίος θα είναι αξιόπιστος, ο οποίος θα στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους και με τον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε και τον πρωτογενή μας τομέα πρωταθλητή στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο σκοπός μου και για αυτό το σκοπό θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια.

Με ρώτησαν στο ραδιόφωνο -βγήκα σε ένα ραδιόφωνο των Τρικάλων- και με ρωτάνε: «και με τις περιφερειακές εκλογές τι θα γίνει, λέει, που έρχονται μετά τις εκλογές;» Λέω τι θα γίνει; Εδώ έχουμε τον καλύτερο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον οποίο θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε και με τον οποίο θα εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε άριστα. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, να σας μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία είχαμε υπογράψει, θα την τηρήσουμε και την επόμενη τετραετία. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι προσβλέπω πολύ στη δική σας στήριξη. Προσβλέπω στη στήριξη των παλιών και νέων φίλων της Νέας Δημοκρατίας, στις επερχόμενες εκλογές οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την άνοιξη.

Δώστε μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πορεία την οποία έχουμε χαράξει, να πάμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά, να πάμε τη Θεσσαλία ακόμα πιο ψηλά. Μπορούμε να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αγοραστός: Όποτε χρειάζεται, ανά πάσα στιγμή σηκώνεις το τηλέφωνο και δίνεις λύσεις

«Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί όποτε χρειάζεται σηκώνεις το τηλέφωνο, ανά πάσα στιγμή και στις δύσκολες και στις μεγάλες στιγμές και δίνεις λύσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και στις δύσκολες στιγμές ήσασταν παρόντες. Ήσασταν παρών με έργα, όχι με λόγια», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλία μπορεί να ελπίζει ότι λύνει το αρδευτικό της και το υδρευτικό της πρόβλημα, με μεγάλα έργα, διαγενεακά έργα, έργα ουσίας, έργα που ακουμπάνε την ψυχή των ανθρώπων της παραγωγής, έργα που δίνουν οξυγόνο ελπίδας να συνεχίσουν οι άνθρωποι τη βιώσιμη καλλιέργειά τους, εδώ στον Πλατύκαμπο, αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία», πρόσθεσε.

«Έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια και με τα Υπουργεία. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σας τονίσω ότι ο Δήμος Κιλελέρ θέλω να ξέρετε ότι έχει 960.000 στρέμματα και τα 650.000 στρέμματα είναι καλλιεργήσιμα. Καλλιεργεί τα πάντα. Εδώ είναι νεαροί αγρότες, με ακούν. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε, πέρα από το ενεργειακό, το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε είναι το πρόβλημα του νερού. Πράγματι ο Δήμος Κιλελέρ έχει τεράστιο πρόβλημα, η Θεσσαλία έχει τεράστιο πρόβλημα», σημείωσε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος.

«Με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζουμε στο Δήμο Κιλελέρ. Είναι ο κατ’ εξοχήν αγροτικός Δήμος όλης της Ελλάδος με ένα εκατομμύριο περίπου καλλιεργήσιμα στρέμματα. Ο Δήμος με διεκδικήσεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και με τη συμπαράσταση τη δική σας και της κυβέρνησης είναι ένα εργαστήριο έργων. Παρόλα αυτά όμως, ο αγροτικός κόσμος υποφέρει. Χρειαζόμαστε συμπαράσταση γιατί μετά την καραντίνα και μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά τα εφόδια και παίρνουμε πολύ χαμηλές τιμές», είπε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Τεχνικών Έργων Κιλελέρ Αλέκος Χονδρονάσιος.

«Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ, είναι μεγάλη μας χαρά που η κυβέρνησή σας και εσείς ως Πρωθυπουργός στηρίξατε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο και δη τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το 50% μείωση φορολογίας είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι το τι σημαίνει ότι μια κυβέρνηση θέλει να στηρίξει έμπρακτα ένα συνεταιρισμό. Είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ελπίζουμε σε αυτό το δρόμο να συνεχίσετε.

Σας ευχαριστούμε για όλα. Βέβαια, υπάρχουν θέματα στον αγροτικό κόσμο, όπως το είπε και ο Αντιδήμαρχος, που είναι θέματα και του πρωτογενούς τομέα, θεωρώντας για το κόστος της παραγωγής και το πετρέλαιο έχετε κάνει σημαντικά βήματα, μας έχετε επιστρέψει πετρέλαιο που άλλες κυβερνήσεις μας το κόψανε, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς μας το δώσατε πίσω.

Αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσετε να θεσμοθετηθεί πλέον το αγροτικό πετρέλαιο. Και βέβαια, έργα υποδομής για το νερό που λείπει στη Θεσσαλία, για να συνεχίσει να παράγει, γιατί αν δεν υπάρχει ρεύμα φθηνό -που ήδη έχετε βάλει πλάτη και για το ρεύμα», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας Κιλελέρ και Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατύκαμπου, Γιάννης Κουκούτσης.

Ο Πρωθυπουργός περπάτησε στους δρόμους του χωριού και συνομίλησε με τον κόσμο.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν οι βουλευτές Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος Κέλλας και Στέλλα Μπίζιου, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης.

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Πάρκο Καινοτομίας «JOIST»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Πάρκο Καινοτομίας «JOIST», στη Λάρισα, που λειτουργεί από τον Μάιο του 2022. Πρόκειται για ένα δυναμικό phygital οικοσύστημα που ενισχύει την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της επιστήμης, της τέχνης και του design και αποτελεί το μεγαλύτερο Πάρκο Καινοτομίας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε κι αυτή την αναπτυξιακή πτυχή. Δεν τη συνδέουμε συχνά με τη Λάρισα, σκεφτόμαστε τη Λάρισα ως μία πόλη που πρωτίστως ασχολείται με τον αγροτικό τομέα. Το γεγονός ότι μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας με δράσεις που πραγματικά είναι ανταγωνιστικές, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στους χώρους του Πάρκου δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, startups διαφορετικών κλάδων και ένας από τους επτά εγκεκριμένους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, το Health Club. Φιλοξενούνται επίσης εταιρείες - τεχνοβλαστοί, νεοφυείς επιχειρήσεις και τέσσερις startups από τη Λάρισα. Συνεργάζεται στενά με ερευνητικά κέντρα, όπως το ΕΚΕΤΑ και τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Αιγαίου και Ιονίου. Το «JOIST» αποτελεί επίσης έδρα του Κέντρου Ικανοτήτων «ΠΥΘeΙΑ» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής υγείας και των φαρμάκων.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του πάρκου και ενημερώθηκε για τις δράσεις του από τον Υφυπουργό αρμόδιο για την Έρευνα και Καινοτομία Χρίστο Δήμα, τον ιδιοκτήτη και Πρόεδρο του Πάρκου Καινοτομίας, Τάσο Βασιλειάδη, τον Γενικό Διευθυντή, Βασίλη Αβραμούδη και τον Αντιπρόεδρο, Αντώνη Κυρίτση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να σταθεί για λίγο στο «Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘeIA», που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου της Υγείας και να συνομιλήσει με συνεργάτες της startup «Chronicles Health». Επίσης, επισκέφθηκε τα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, έναν βραβευμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος, όπου συνομίλησε με νέους.

Επόμενη στάση ήταν το Future Learning Lab, όπου ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει χρήση της πλατφόρμας AR GIGXR, μέσω της εφαρμογής hoolens (γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας) και να δει τα ρομποτ «ducky code» , τα οποία στόχο έχουν να διδάξουν, κυρίως σε παιδιά, τις βασικές αρχές του προγραμματισμού.

Μαζί με το ρομπότ JOY, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε προς το Co-working Space, τον κοινόχρηστο χώρο εργασίας και συνεργασίας του Πάρκου Καινοτομίας και το κεντρικό αμφιθέατρο του «JOIST».

