Παράξενα

Πύργος: Διέρρηξαν καφενείο... για 9η φορά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο εκ των τεσσάρων δραστών ήταν ανήλικοι. Παρά τις κάμερες δεν φαίνονται να ενοχλούνται, πήραν όσα ήθελαν και αποχώρησαν.

Στο στόχαστρο διαρρηκτών για ένατη φορά βρέθηκε καφενείο στην πλατεία Ανδριάρα στον Πύργο. Τέσσερις δράστες, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, όλοι ρομά, χτύπησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σπάζοντας την πόρτα του καφενείου.

Οι διαρρήκτες άρχισαν να αφαιρούν ό,τι μπορούσαν περιλαμβανομένης και της ταμειακής μηχανής του καταστήματος. Παρά τις κάμερες δεν φαίνονται να ενοχλούνται, παίρνουν όσα θέλουν και αποχωρούν. Ο τελευταίος μάλιστα βγαίνει και παίρνει επική τούμπα στην πόρτα της εισόδου, όπως φαίνεται από το βίντεο. Σηκώνεται και αποχωρεί ανενόχλητος.

πηγή ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn - Βόλος: Του ζήτησε να χωρίσουν και την εμφάνιζε στο facebook ...ως ιερόδουλη

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)