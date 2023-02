Πολιτική

Εύα Καϊλή: προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την άρση της ασυλίας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σπύρος Παππάς στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1. Ξεσπά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την αποφυλάκιση Τζόρτζι.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφυγε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σπύρος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι η άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού ήταν παράνομη.

Η Εύα Καϊλή προφυλακίστηκε πριν από τρεις μήνες ως εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο "Qatar Gate" ωστόσο, η προσφυγή αφορά μια παλαιότερη υπόθεση, που ήρθε στο φως μερικές μόλις ημέρες μετά την υπόθεση αυτή και αφορά τους μισθούς των βοηθών της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο δικηγόρος της, Σπύρος Παππάς, μίλησε για την προσφυγή στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Αρχικά δήλωσε: “Να σας διευκρινίσω ότι εγώ έχω αναλάβει την εκπροσώπηση της στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όσο αναφορά το αίτημα άρσης της ασυλίας από την ευρωπαία γενική εισαγγελέα. Εντάξει; Και στα πλαίσια αυτά προσέφυγα εκ μέρους της στο γενικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση του αιτήματος που είναι απόφαση της γενικής εισαγγελέας, να ζητήσει την άρση. Περισσότεροι λόγοι συντρέχουν, νομίζω ιδιαίτεροι σοβαροί και βάσιμοι αλλά ένας από αυτούς είναι η μη συνδρομή της έννοιας του αυτοφώρου. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα για παρατυπίες διοικητικού χαρακτήρα που ανάγονται στα προηγούμενα χρόνια. Αρκετά πίσω μάλιστα από το 2014 μέχρι το 2019. Συνεπώς εξ ορισμού δεν συντρέχει αυτή η έννοια του αυτοφώρου, που αποτελεί και την απαραίτητη και μόνη προϋπόθεση για την άρση της ασυλίας. Άρση που σημαίνει εξαίρεση από τον κανόνα. Κανόνας ο οποίος προβλέπεται για την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς πρέπει με πολύ φειδώ να προχωρεί κανείς σε τέτοια αιτήματα και σε τέτοιες αποφάσεις. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι είναι μια από τις πρώτες αποφάσεις της Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως να κινηθεί λίγο μετά την υπόθεση για το Κατάρ. Δηλαδή λίγες μέρες μετά αμέσως να κινηθεί για ένα παράλληλο θέμα το οποίο συνήθως, όχι συνήθως, παγίως λυνόταν μέχρι τώρα σε πολλές περιπτώσεις εσωτερικά στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με μια διευθέτηση οικονομική χωρίς άλλες επιπτώσεις. Για αυτό τον λόγο προσέφυγε στο γενικό δικαστήριο.”

Όσον αφορά στο αν συνδέονται οι δύο υποθέσεις με την προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, ο δικηγόρος της ανέφερε: “Δεν νομίζω ότι συνδέονται , δηλαδή η υπόθεση ενώπιον των βελγικών αρχών, δεν νομίζω ότι συνδέεται με την άλλη. Η άλλη υπόθεση ίσως μέσα σε εισαγωγικά να δράττεται της ευκαιρίας να το πω έτσι και να κινείται και αυτή εν όψη της βελγικής υπόθεσης. Αλλά οι βέλγικες αρχές νομίζω ότι κινούνται ανεξάρτητα χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους κάποιος σύνδεσμος όχι .”

Σχετικά με το εάν έχει επικοινωνία με την Εύα Καϊλή, ο Σπύρος Παππάς δήλωσε: “Τελευταίες μέρες όχι , έχω μια επικοινωνία φυσικά…Καταλαβαίνετε ότι η κυρία Καϊλή είναι σε μια θέση πολύ δύσκολη, αναπάντεχη για αυτή, προσπαθεί και επιμένει στην αθωότητα της και πιστεύει ότι η βελγική δικαιοσύνη στο τέλος θα την δικαιώσει”.





Ξεσπά ο Δημητρακόπουλος για την αποφυλάκιση Τζόρτζι

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχολίασε με σκληρή γλώσσα την απόφαση αποφυλάκισης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, του συντρόφου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Αναλυτικά η δήλωση Δημητρακόπουλου:

"Είναι προφανές ότι το ποινικοδικονομικό σύστημα του Βελγίου επιβραβεύει του εγκληματίες, που ομολογούν την ενοχή τους και λιώνει όσους μάχονται για την αθωότητα τους, περιφρονώντας θεσμικά το τεκμήριο αθωότητας, πυλώνα του νομικού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η Εύα Καϊλή αντέχει, δεν θα ομολογήσει αδικήματα, που δεν έχει διαπράξει, θα συνεχίσει να μάχεται για την αθώωση της.

Αλήθεια πόσο νομικά οξύμωρο φαίνεται να παραμένει στην φυλακή η κ. Εύα Καϊλή, επειδή θεωρείται ότι θα καταστρέψει στοιχεία της υπόθεσης, αν αφεθεί ελεύθερη, ενώ οι πρωταγωνιστές, που αποφυλακίζονται, αν υπάρχουν αλλά αποδεικτικά μέσα… θα τα ποτίζουν για να αναπτυχθούν και μετα θα τα προσφέρουν… στις αρχές…".

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμαίος

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)