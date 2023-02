Κοινωνία

“Άγιος Στυλιανός”: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της μικρής Άννας

Μέσα σε βαρύ πένθος η μητέρα της μικρούλας, ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της μικρής Άννας, από τη Νιγηρία που κατέληξε την περασμένη Παρασκευή στο δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» στη Θεσσαλονίκη.

Η Τζένιφερ Ομόντια, μητέρα του κοριτσιού που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, φτάνει στα κοιμητήρια της Θέρμης, κρατώντας στα χέρια μερικά λουλούδια, μία φωτογραφία της κόρης της και τη δικαστική απόφαση που θα της επέτρεπε να πάρει το κοριτσάκι της στο σπίτι. Τα δάκρυα έχουν στερέψει. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, λυγίζει.

«Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω έγγραφο που θα μου έδιναν την κόρη μου από εκεί. Το νεκρό της σώμα πήρα τώρα. Η κόρη μου δεν ήταν ποτέ άρρωστη. Θέλω να μάθω τι έγινε με την κόρη μου. Θέλω δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η τραγική ειρώνία είναι ότι έγγραφο σύμφωνα με τη δικηγόρο της, που αναφέρει ότι το αγγελούδι από τη Νιγηρία, θα επέστρεφε στην αγκαλιά της μητέρα της το μεσημέρι της ημέρας που έφυγε από τη ζωή.

Συγκεκριμένα αναφέρει η Έφη Ορφανίδου, δικηγόρος της μητέρας: «Είναι ο δραματικός επίλογος όλης αυτής της τραγωδίας που κατέληξε στην αιφνίδια απώλεια του παιδιού. Θέλει μεγάλη δύναμη από την μητέρα, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτήν την εξέλιξη».

Η μητέρα, συγγενείς και φίλοι αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξεις φως στα αίτια θανάτου της μικρής Άννας.

«Γίνεται προκαταρκτική εξέταση για τη διενέργεια κακουργημάτων. Πρόκειται για βαριά αδικήματα, τα οποία διερευνώνται», αναφέρει η δικηγόρος.

Από την ιατροδικαστή εξέταση στη σορό, δεν προέκυψε αίτια θανάτου, μόνο ότι δεν έφερε σημάδια κακοποίησης και πως ήταν προσεγμένο. Τα αποτελέσματα των ιστολογικών – τοξικολογικών, εξετάσεων αναμένονται τους επόμενους μήνες.

