Άλιμος: ιδιοκτήτης επιχείρησης βίαζε γυναίκες που είχαν πάει για μασάζ (εικόνες)

Τα στοιχεία του 54χρονου που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού έδωσαν στο "φως" οι αρχές.

Τα στοιχεία ενός άνδρα που φέρεται να βίασε και να προσπάθησε να βιάσει γυναίκες στην επιχείρηση με μασάζ που διατηρούσε έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές μετά από εισαγγελική εντολή.

Ο 54χρονος αλλοδαπός, κατηγορείται βιασμό κατά συρροή, τετελεσμένο και σε απόπειρα και συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου.

Δείτε τα στοιχεία του άνδρα σύμφωνα με την δημοσιοποίηση της ΕΛΑΣ εδώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 54χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 27-11-2022, στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατά συρροή, τετελεσμένο και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, ο 54χρονος εντός επιχείρησης που διατηρούσε με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χειρομάλαξης, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ραντεβού προέβη στις ανωτέρω πράξεις σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών."

