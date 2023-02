Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η G7 ζητεί αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων

Μετά τις νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι χώρες της G7 ζήτησαν την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων.

Την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από όλα τα ουκρανικά εδάφη ζήτησε σήμερα η G7, εκφράζοντας την «αταλάντευτη» στήριξή της στην Ουκρανία «για όσο διάστημα χρειαστεί».

Στο τελικό ανακοινωθέν της η Ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών καλεί τη Ρωσία «να τερματίσει την επίθεση» και να αποσυρθεί «αμέσως». Τονίζει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την παράνομη προσάρτηση περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, ούτε της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης.

Η G7 προειδοποιεί επίσης ότι «οποιαδήποτε χρήση χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία» θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Η G7 αναφέρει ότι θα λάβει μέτρα εναντίον τρίτων χωρών που παρέχουν υλική υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Καλούμε τις τρίτες χώρες ή άλλους διεθνείς παράγοντας που επιδιώκουν να αποφύγουν ή να υπονομεύσουν τα μέτρα μας να πάψουν την υλική υποστήριξή τους στον πόλεμο της Ρωσίας, διαφορετικά θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Λίγο νωρίτερα, οι ΗΠΑ και η Βρετανία, χώρες που είναι μέλη της G7, ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, με την ευκαιρία τη συμπλήρωσης ενός έτους από την εισβολή.

Η G7 είπε επίσης ότι θα επεκτείνει τα οικονομικά μέτρα που έχουν ήδη επιβληθεί στη Ρωσία και δεσμεύτηκε ότι θα εμποδίσει τη Μόσχα να βρει νέους τρόπους για να αποκτήσει προηγμένα υλικά και τεχνολογία, καθώς και στρατιωτικό και βιομηχανικό εξοπλισμό. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η Ρωσία «θα πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Η G7 ανέφερε ότι θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα σε βάρος του οικονομικού τομέα της Ρωσίας ώστε «να υπονομεύσει περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει τον παράνομο πόλεμο».

