Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκδηλώσεις αλληλεγγύης στην Ελλάδα (εικόνες)

Στο υπουργείο Εξωτερικών ο Πρέσβης της Ουκρανίας, στη Θεσσαλονίκη ο πρόξενος της χώρας. Πλήθος κόσμου δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία.

Με τη φωταγώγηση της πρόσοψης του νεοκλασικού κτιρίου του υπουργείου Εξωτερικών από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, την ανάκρουση πένθιμου εμβατηρίου, την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του πολέμου και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Ουκρανίας, ξεκίνησε αργά το απόγευμα η συμβολική τελετή σε ένδειξη συμπαράστασης της χώρας μας στην Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Με φόντο το φωταγωγημένο κτίριο και πλαισιωμένος από τα αριστερά του με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο και από τα δεξιά του με επικεφαλής διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, όπως των πρεσβευτών της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ο Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα από την πρώτη μέρα στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει πριν χαθούν περισσότερες ζωές.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο σεβασμός τόσο στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών όσο και στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και η απόρριψη της απειλής ή της χρήσης βίας. «Για την Ελλάδα δεν υπήρχε κανένα δίλημμα, καταδικάσαμε αμέσως, απερίφραστα την εισβολή» τόνισε με σαφήνεια.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι ενάντια στον αναθεωρητισμό και αντιτίθεται σε κάθε απόπειρα παραβίασης των συνόρων οποιασδήποτε κυρίαρχης χώρας και στέκεται ενωμένη μαζί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, αλλά και υποστηρίζει κάθε ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη που καταδικάζει την εισβολή.

Περαιτέρω, τόνισε πως η Ελλάδα έχει παράσχει στην Ουκρανία βοήθεια και συνδρομή, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να το κάνει όσο οι Ουκρανοί αμύνονται απέναντι στη ρωσική επίθεση. «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την άμεση και άνευ όρων παύση των εχθροπραξιών και των επιθετικών ενεργειών κατά της Ουκρανίας και του λαού της, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής μειονότητας στη χώρα» σημείωσε και υπογράμμισε ότι όταν αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και να κατοχυρώνεται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Νίκος Δένδιας ξεκίνησε τον χαιρετισμό του επισημαίνοντας πως η 24η Φεβρουαρίου είναι μια θλιβερή ημέρα για την Ευρώπη και την ανθρωπότητα. «Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο κόσμος έγινε μάρτυρας σε κάτι που πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ρωσία εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας, αδικαιολόγητη εισβολή κατά της Ουκρανίας».

Κατόπιν, αναφέρθηκε στη σημασία της σημερινής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών. «Σήμερα, συγκεντρωθήκαμε για να καταδικάσουμε τις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας κατά του κυρίαρχου κράτους της Ουκρανίας. Μια σαφής παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, μια παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Μια απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό που έχει υποφέρει και συνεχίζει να υποφέρει πάρα πολύ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί. Οι υποδομές της χώρας έχουν καταστραφεί από μια εισβολή που καταδικάστηκε επανειλημμένα από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας».

Τέλος, χαιρέτισε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το οποίο με καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως επιβεβαιώνει την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Μόλις πριν από λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το ψήφισμα επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Απέρριψε κάθε ρωσική διεκδίκηση για τα τμήματα της χώρας που κατέχει».

Συγκέντρωση υπέρ της Ουκρανίας έγινε και στην πλατεία Συντάγματος

Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποίησαν, σήμερα, 24 Φεβρουαρίου,τη μαύρη μέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Πρωτοβουλία Πολιτών Θεσσαλονίκης ενάντια στην εισβολή στην Ουκρανία, σε συνεργασία με την Κοινότητα των Ουκρανών Θεσσαλονίκης, την Ουκρανική Διασπορά της Βόρειας Ελλάδας και την Ένωση Ελλήνων από την Ουκρανία στην Ελλάδα.”

Στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, το απόγευμα στις 5 μ.μ στον μητροπολητικό ναό του Γρηγορίου Παλαμά τελέστηκε λειτουργία σε δυο γλώσσες, ελληνικά και ουκρανικά. Μετά το τέλος της λειτουργίας, ξεκίνησε η πορεία με ουκρανικές σημαίες, πλακάτ και συνθήματα κατά του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ακολούθησε πορεία στο Λευκό Πύργο, όπου δημιουργήθηκε μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Πιασμένοι χέρι — χέρι , Έλληνες και Ουκρανοί,φώναξαν : «Ευρώπη, σώσε τα παιδιά μας! Όχι στον πόλεμο!»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Βαντίμ Σαμπλούκ, που ήταν παρών στην διαδήλωση, ευχαρίστησε τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, τους εθελοντές, τα μέλη της Ουκρανικής κοινότητας, και όλους όσοι πήραν μέρος στη συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις της Ελλάδας.

“Ήταν μια χρονιά αντίστασης, μια χρονιά ηρωισμού και θέλησης για νίκη. Αλλά είναι και μια χρονιά μεγάλων ανθρώπινων απωλειών, βομβαρδισμών και καταστροφών...Οι κατακτητές αδυνατούν να μας νικήσουν στο πεδίο της μάχης και ως εκ τούτου καταστρέφουν κρυφά τις πόλεις μας, σκοτώνουν αμάχους, καταστρέφουν αστικές μεταφορές, υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις, καταστρέφουν την οικονομία μας. Όλος ο πολιτισμένος κόσμος έχει ενωθεί γύρω από την Ουκρανία. Πρωτοφανής η στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει καθημερινά” ανέφερε ο Βαντίμ Σαμπλούκ. Συμπαράσταση στην Ουκρανία εξέφρασαν με την παρουσία τους στη διαδήλωση οι πρόξενοι της Γαλλίας, Γερμανίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Βόρειας Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Στην διαδήλωση πήραν μέρος πολλές γυναίκες με τα παιδιά τους και μια από αυτές η 35χρονη Ουκρανή Λουντμίλα είπε ότι “ο καθένας από εμάς έχει μεγάλη επιθυμία να επιστρέψει στο σπίτι του, στην πατρίδα και να γιορτάσει τη νίκη της Ουκρανίας” . Ο γιος της κρατάει το πλακάτ: “Όχι στην ρωσική εισβολή”. «Η ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου του 2022 είναι μια μαύρη μέρα για μας. Μια μέρα που άλλαξε τη ζωή όλων των Ουκρανών. Στις 5 το πρωί ξυπνήσαμε στο Κίεβο από τους ήχους εκρήξεων. Πανικόβλητοι και τρομαγμένοι μαζέψαμε τις βαλίτσες. Σε μια εβδομάδα εγκατέλειψα το σπίτι μαζί με τα παιδιά, ενώ ο άνδρας μου έμεινε”, αφηγείται η Λουντμίλα και συμπληρώνει: “Σε ένα μήνα θα συμπληρώσουμε ένα χρόνο προσφυγιάς και διαμονής τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σωθήκαμε αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις χιλιάδες ζωές που χάθηκαν σ' υτές τις σκληρές μάχες για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας».

"Είμαστε συγκλονισμένοι όπως είναι όλη η παγκόσμια ανθρωπότητα σαν αποτέλεσμα της παράλογης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που συμπληρώνει ένα χρόνο.Μέσα σε αυτό το κλίμα θλίψης εκφράζω χαρά για την συσπείρωση πολιτών, φορέων και των δήμων της Θεσσαλονίκης σε αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης της ειρήνης», δήλωσε ο κ. Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, πρώην βουλευτής και μέλος της Πρωτοβουλίας των Πολιτών.

Οι διαδηλωτές κατέληξαν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην νέα παραλία, όπου προηγουμένως είχε αφιχθεί αυτοκινητομπή μελών της Ουκρανικής Κοινότητας με σημαίες, η οποία είχε ξεκινήσει από την ανατολική Θεσσαλονίκη.

