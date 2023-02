Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Missing alert για την εξαφάνιση 16χρονης

Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Στις 22/02/2023, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από πλαίσιο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αραπάϊ (Arapaj) (επ) Μπλεόνα (Bleona) (ον), 16 ετών, αλβανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/02/2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αραπάϊ (Arapaj) (επ) Μπλεόνα (Bleona) (ον) έχει ύψος 1.70 μ., ζυγίζει 70 κιλά, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

