Ουκρανία - EE: Εγκρίθηκε η 10η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

Νωρίτερα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι χώρες της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στις κυρώσεις, ούτε κατά την τρίτη ημέρα των διαπραγματεύσεών τους.

Η Πολωνία συμφώνησε να αποδεχτεί τη νέα δέσμη κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, όμως η συγκατάθεσή της δόθηκε υπό όρους και εξαρτάται από έξι σημεία, μετέδωσε το πολωνικό πρακτορείο PAP, επικαλούμενο δηλώσεις του πρεσβευτή της χώρας Αντρέι Σάντος.

Νωρίτερα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι χώρες της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στις κυρώσεις, ούτε κατά την τρίτη ημέρα των διαπραγματεύσεών τους, επειδή η Βαρσοβία απέρριπτε το αίτημα της Ιταλίας για πιο χαλαρό εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού καουτσούκ.

Μετά τις δηλώσεις του Σάντος, η Σουηδία, που ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι εγκρίθηκε η δέκατη δέσμη κυρώσεων. «Η ΕΕ στέκει ενωμένη στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειάζεται», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσεως αλλά και μέτρα εναντίον οντοτήτων που στηρίζουν τον πόλεμο, διαδίδουν προπαγάνδα ή παραδίδουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία.

