Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου - Μαρτυρία κρατούμενου: Θα βρείτε το άψυχο σώμα του στην...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

11 χρόνια μετά τη δολοφονία του Μάριου, κρατούμενος σε φυλακές υποστήριξε πως γνωρίζει το σημείο που άφησαν το άψυχο σώμα του και το υπέδειξε

Έντεκα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την απαγωγή και δολοφονία του 26χρονου Μάριου Παπαγεωργίου και το πτώμα του δεν έχει βρεθεί.

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ήρθε μια ανατριχιαστική πληροφορία που συγκλόνισε το πλατό. Κρατούμενος σε φυλακές υποστήριξε πως γνωρίζει το σημείο που άφησαν το άψυχο σώμα του Μάριου και το υπέδειξε, προκειμένου να ηρεμήσει η μητέρα του μετά από τόσα χρόνια, όπως είπε.

Η μαρτυρία

Μιλώντας στο «Τούνελ», είπε μεταξύ άλλων:

«Έχω μια πληροφορία… Είναι για τον Μάριο. Για το που είναι, κατάλαβες τώρα. Δεν μπορώ να σου πω από εδώ που είμαι. Είναι όμως εκατόν ένα τοις εκατό σίγουρο αυτό που σου λέω. Για το κρανίο σου μιλάω, έτσι; Υπάρχει και το σώμα στα πενήντα με εκατό μέτρα παραπάνω από εκεί.»

Ο κρατούμενος, έδωσε το ακριβές στίγμα που βρίσκονται τα οστά.

«Σου είπα πώς θα στρίψετε και πού θα πάτε. Είναι και μια εκκλησία εκεί. Στο γεφύρι, εκεί στις πέτρες είναι από πάνω. Το κρανίο είναι εκεί σίγουρα, να ξέρεις. Είμαι 99,999 τοις εκατό ότι είναι εκεί αυτό που σου λέω. Για να ησυχάσει και αυτή η μάνα. Φίλε, σου είπα ποιος είμαι. Και όταν λέω κάτι, να ξέρεις ότι ισχύει.»

«Στην τρύπα θα βρείτε το κρανίο του…»

Δημοσιογράφος του «Τούνελ» μαζί με τον σκηνοθέτη, κατευθύνθηκαν στο χώρο που οδήγησε η πληροφορία. Κοντά στην Μαγούλα και πριν τα Δερβενοχώρια η εκπομπή «όργωσε» κυριολεκτικά το δύσβατο μέρος.

Τα ευρήματα είναι σοκαριστικά και ούτε οι έμπειροι συνεργάτες της εκπομπής δε μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

«Βλέπω κόκαλα;», αναρωτιόταν ο ρεπόρτερ με τον σκηνοθέτη να τον επιβεβαιώνει. Μετά από ώρες ερευνών, εντόπισαν την τρύπα, που υπέδειξε ο κρατούμενος και όπου σύμφωνα με τον ίδιο, εκεί ήταν το κρανίο του Μάριου.

«Το κρανίο φαίνεται να έχει σημάδι από σφαίρα. Πωωω…», αναφώνησε σοκαρισμένος ο δημοσιογράφος.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έφτασαν άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, οι οποίοι περισυνέλεξαν τα ευρήματα και συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή.

Τώρα, θα ακολουθήσει εξέταση DNA που θα δείξει αν το κρανίο είναι πράγματι του Μάριου Παπαγεωργίου, αφού θα εξεταστεί από ανθρωπολόγο ή ανήκει σε κάποιον άλλο αγνοούμενο, που πιθανότατα έπεσε θύμα δολοφονίας.

Ο κρατούμενος ήρθε σε επαφή με την Ασφάλεια μέσω του δικηγόρου του, δίνοντας σχετικές λεπτομέρειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου (εικόνες)

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Αδαμόπουλος

Νίκος Κοεμτζής: Το χρονικό της αιματοβαμμένης παραγγελιάς