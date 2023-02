Κοινωνία

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι συλληφθέντες για την κοκαΐνη στον Προμαχώνα

Μαζί με τον πατέρα και τον γιό, τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και η 40χρονη κατηγορούμενη, για συνεργεία στη διακίνηση.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις που συνελήφθησαν για την υπόθεση εισαγωγής κοκαΐνης από το εξωτερικό στην Ελλάδα, που εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 49 χρόνο, τον 22χρονο γιο του και μια 40χρονη που μετά από προθεσμία που είχαν λάβει, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για να απολογηθούν.

Ο 49χρονος και ο 22χρονος γιος του αντιμετωπίζουν δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με αναμενόμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ ενώ η 40χρονη για συνέργεια στην πράξη της διακίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν καταφέρει να εντοπίσουν στον Προμαχώνα, όχημα μεταφορικής εταιρείας μέσα στο οποίο μεταφέρονταν οικιακή συσκευή στην οποία είχε τοποθετηθεί ποσότητα 1,7 κιλού κοκαΐνης, που είχε προορισμό την Κρήτη αλλά ενδιάμεσο σταθμό την Αττική.

Η 40χρονη σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισής της υποστήριξε ότι η σχέση της με την υπόθεση ήταν ότι θα ενημέρωνε τον 49χρονο όταν το δέμα θα έφτανε στην Αθήνα και πως ποτέ δεν είχε συμφωνήσει ότι θα το μετέφερε στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε για την υπόθεση, ενώ και ο 49χρονος ανέφερε σύμφωνα με τη συνήγορό του ότι ο 22χρονος γιος του δεν είχε καμία γνώση και εμπλοκή.

