Ινδία - κορονοϊός: μάνα και γιος έμειναν κλεισμένοι για τρία χρόνια στο σπίτι (βίντεο)

Ο σύζυγός της, σε απόγνωση, κάλεσε την αστυνομία για να καταφέρει να βγάλει από το σπίτι την 34χρονη γυναίκα και το παιδάκι τους.

Τρία χρόνια συμπληρώνοται από την έναρξη της πανδημίας κορονοϊού. Τρία χρόνια με lockdown, μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης και γενικότερα προσοχής για τον κορονοϊό, όμως δεν λείπουν και οι παράλογες αντιδράσεις ακόμη και τώρα που οι περισσότερες χώρες έχουν λύσει τους περιορισμούς.

Έτσι, την "πρωτιά" στα απίστευτα περιστατικά, φαίνεται να έκλεψε μια Ινδή μητέρα, που εδώ και τρία χρόνια έχει κλειδωθεί με τον γιο της στο σπίτι για να μην κολλήσει κορονοϊό.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόκειται για την 34χρονη Μουνμούν Μαϊχί η οποία στην προσπάθειά της να μην πεθάνει αυτή και ο γιος της από τη νόσο, επέλεξε να εγκλωβιστεί σε ένα διαμέρισμα λίγων τετραγωνικών επί τρία χρόνια χωρίς να ξαναβγεί έξω από το σπίτι στην επαρχία Χαριάνα της Ινδίας. Η στυνομία τελικά παρενέβη και στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμμού για να βγουν από το σπίτι.

Ο σύζυγός της Σουγιάν Μαϊχί... έκανε το "λάθος" να βγει από το σπίτι στην πρώτη κααντίνα, και έκτοτε δεν τον άφησε να μπει ξανά μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας, που τόσο καιρό πήγαινε τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζονταν για να επιβιώσουν.

Κουρασμένος από την όλη κατάσταση και βλέποντας πως η σύζυγός του δεν θα το άφηνε να γυρίσει σπίτι επικοινώνησε με την αστυνομία για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, οι αστυνομικοί όμως αρχικά δεν τον πίστεψαν. Ύστερα από την επιχείρηση απεγκλωβισμοί όμως βρήκαν όλη το σπίτι γεμάτο σκουπίδια, αποφάγια και τους τοίχους ζωγραφισμένους από το μικρό αγόρι που δεν μπορούσε να αξιοποιήσει με κάποιον άλλο τρόπο το χρόνο και τις δημιουργικές του ικανότητες.

Τόσο η μητέρα όσο και το παιδί, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, για προληπτικό έλεγχο και στη συνέχεια, εισήχθησαν σε ψυχιατρική πτέρυγα για θεραπεία με την 34χρονηνα διαγιγνώσκεται μεψυχολογικά προβλήματα.

