Κοινωνία

Λέσβος: επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στον Πολιχνίτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων προέβησαν οι Αρχές.

Ένα σοβαρό επεισόδιο με επίθεση σε βάρος αστυνομικών, συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (25/2) στη Λέσβο.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Πολιχνίτου στη Μυτιλήνη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, τέσσερα άτομα, καθώς επιτέθηκαν σε ασρυνομικούς που βρίσκονταν σε κατάστημα λόγω καταγγελίας για διατάραξη ησυχίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθησαν, σήμερα (25-02-2023) στην περιοχή του Πολιχνίτου στη Λέσβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας) της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, τέσσερα (4) άτομα – ημεδαποί, για διάπραξη έκνομων ενεργειών σε βάρος αστυνομικών.

Ειδικότερα, σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επιχειρήθηκε αστυνομικός έλεγχος σε κατάστημα στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για διατάραξη ησυχίας.

Κατά το χρόνο του ελέγχου, οι συλληφθέντες που βρίσκονταν στο χώρο του καταστήματος, εξύβρισαν και απείλησαν τους αστυνομικούς, αρνούμενοι να συμμορφωθούν σε υποδείξεις τους.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους δράστες κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος αστυνομικού, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο, ενώ αντιστεκόμενος στη σύλληψή του, χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο δύο αστυνομικούς.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δραστών περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής, της δυσφήμησης, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης σωματικής βλάβης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου."

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: ζέστη, βροχές και καταιγίδες την Κυριακή