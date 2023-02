Πολιτισμός

Χανιά: Το “πλωτό πανεπιστήμιο” στο Ενετικό Λιμάνι (εικόνες)

Εκατοντάδες φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα τους μέσω τηλεκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο – κρουαζιερόπλοιο.

Κατέπλευσε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, το “πλωτό πανεπιστήμιο” – κρουαζιερόπλοιο “World Odyssey” με 629 επιβάτες φοιτητές και 176 άτομα πλήρωμα.

Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης.

Το διαφορετικό αυτό κρουαζιερόπλοιο ήρθε σήμερα από την Κύπρο και θα παραμείνει στα Χανιά μέχρι 1 Μαρτίου, οπότε και αναμένεται να αναχωρήσει για τον Πειραιά.

Πηγή: zarpanews.gr

