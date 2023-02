Παράξενα

Ισημερινός - Κοκαΐνη: Ποσότητα ρεκόρ ήταν “κρυμμένη” σε μπανάνες (εικόνες)

Σε δεκάδες εκατομμύρια δόσεις ανέρχεται η ποσότητα που ανακάλυψαν οι Αρχές, με την αξία των ναρκωτικών να προκαλεί “ζάλη” για το κέρδος από το “εμπόριο θανάτου”.

Οι Αρχές του Ισημερινού προχώρησαν στην κατάσχεση 8,8 τόνων κοκαΐνης κρυμμένων ανάμεσα σε μπανάνες σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Γουαγιακίλ με προορισμό το Βέλγιο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

«Κατάσχεση-ρεκόρ το 2023 οκτώ και πλέον τόνων κοκαΐνης», ανέφερε ο στρατηγός Φάουστο Σαλίνας μέσω Twitter.

«Αποτρέψαμε την πώληση διεθνώς 90 εκατομμυρίων δόσεων, αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρώπη», πρόσθεσε, μεταφορτώνοντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται αστυνομικοί καθώς ψάχνουν το εμπορευματοκιβώτιο.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τα δύο κράτη όπου παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στην υφήλιο, ο Ισημερινός μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια από μέρος των οδών διέλευσης σε μείζονα κόμβο της διακίνησης της λευκής σκόνης προς τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ποσότητας-ρεκόρ το 2021: πλησίασε τους 210 τόνους.

Το 2022, οι κατασχέσεις ξεπέρασαν για δεύτερη συναπτή χρονιά τους 200 τόνους. Το 61% της ποσότητας αυτής είχε κρυφτεί σε εμπορευματοκιβώτια με μπανάνες προς εξαγωγή.

Το 2023, έχουν ήδη κατασχεθεί 31 τόνοι.

