ΝΑΤΟ: Η Τουρκία επιστρέφει στις συνομιλίες με Σουηδία και Φινλανδία

Η Άγκυρα φαίνεται πως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Στόλτενμπεργκ, αλλά ο Τσαβούσογλου συνεχίζει να «καρφώνει» την Σουηδία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα ότι συνομιλίες με τη Σουηδία και τη Φινλανδία όσον αφορά την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ θα επαναληφθούν στις 9 Μαρτίου, ύστερα από την καθυστέρηση του Ιανουαρίου μετά τις διαδηλώσεις στις οποίες πυρπολήθηκε το Κοράνι.

«Η συνάντηση θα γίνει στις 9 Μαρτίου», δήλωσε ο Τσαβούσογλου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να λάβει χώρα στις Βρυξέλλες.

Η Τουρκία πάγωσε στα τέλη Ιανουαρίου τις διαπραγματεύσεις αναβάλλοντας μια τριμερή συνάντηση, ύστερα από πολλές διαδηλώσεις κατά της Τουρκίας και του Ισλάμ στην Στοκχόλμη.

Σε επίσκεψη στα μέσα Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ζήτησε «άμεσα» την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας, των οποίων οι υποψηφιότητες προκειμένου να γίνουν μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας μπλοκάρονται από τον περασμένο Μάιο από την Άγκυρα.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Σουηδία συνεχίζει να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του μνημονίου που υπογράφηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη τον περασμένο Ιούνιο, παρόλο που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και άλλοι σύμμαχοι έχουν δηλώσει ότι η Στοκχόλμη έχει αλλάξει τη νομοθεσία της.

«Δυστυχώς δεν έχουμε δει ικανοποιητικά βήματα από τη Σουηδία στην εφαρμογή του μνημονίου της Μαδρίτης», δήλωσε ο Τσαβούσογλου. «Δεν είναι δυνατόν για εμάς να πούμε 'ναι' στην υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ πριν δούμε αυτά τα βήματα».

