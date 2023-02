Κοινωνία

Στενιώτη: Η ανάρτηση Πολάκη συνιστά συνταγματική εκτροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα “πυρά” της προς τον πρώην Αν. Υπουργό στρέφει η Μαργαρίτα Στενιώτη, που κάνει λόγο για επανειλημμένες παρεμβάσεις του βουλευτή με παρόμοιο περιεχόμενο.

«Είναι σοκαριστική η εικόνα των επικηρυγμένων προσώπων», αναφέρει η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Μαργαρίτα Στενιώτη, μιλώντας στην ΕΡΤ, για την ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη.

Η κ. Στενιώτη εξηγεί: «Σε δημοκρατικά πολιτεύματα δεν νομίζω ότι υπάρχουν δηλώσεις, όχι μόνο πολιτικού αλλά οποιουδήποτε προσώπου για ομαδικές εκκαθαρίσεις θεσμικών οργάνων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος (…) Η συγκεκριμένη ανάρτηση – η λίστα των ονομάτων, το κολάζ των φωτογραφιών – συνιστά συνταγματική εκτροπή. Διότι η ονομαστική στοχοποίηση, οι απειλές, οι προγραφές δικαστικών και δημοσιογράφων δεν συνιστούν μόνο έλλειψη σεβασμού στο κράτος δικαίου αλλά βαρύτατο πλήγμα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα».

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «ήδη έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση αλλά θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις της», διευκρίνισε η κ. Στενιώτη. «Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, τίθεται θέμα συνταγματικής νομιμότητας».

Αναφερόμενη, σύμφωνα με το ertnews.gr, στο δεύτερο μέρος, το οποίο, όπως είπε, «παραβλέπουμε», συνιστά «μια προαναγγελία χειραγώγησης των θεσμών της Δικαιοσύνης. Ομιλεί περί εκδίωξης δικαστών, περί εθελουσίας εξόδου και δημιουργεί μία νέα σχολή δικαστών, μέσα από την οποία θα προσλάβουμε τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας δικαστές. Αυτά έρχονται σε αντίθεση με το κράτος δικαίου».

Στην ερώτηση, ποια θεωρεί ότι είναι τα αίτια μίας τέτοιας ανάρτησης, η κ. Στενιώτη απάντησε: «Δεν είναι μεμονωμένη η τοποθέτηση του κ. Πολάκη, έχει ξανακάνει τέτοιες δηλώσεις. Φανερώνει την αντίληψή του για τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Επιθυμεί μια χειραγωγημένη Δικαιοσύνη».