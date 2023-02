Πολιτική

Ραγκούσης για Πολάκη: Η Εισαγγελία παίζει το παιχνίδι της Κυβέρνησης

Νέα επίθεση κατά της δικαστικής εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, έκανε ο αντικαταστάτης του στον Τομέα Διαφάνειας του κόμματος.

Σε κοινή δήλωση του νέου Τομεάρχη Διαφάνειας, Γιάννη Ραγκούση, που ανέλαβε τα καθήκοντα μετά την καθαίρεση του Παύλου Πολάκη από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και του Τομεάρχη Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλου Ξανθόπουλου αναφέρονται τα εξής:

«Οι πολιτικές δηλώσεις του Παύλου Πολάκη όπως διατυπώθηκαν στη χθεσινή του ανάρτηση είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους, της δικαιοσύνης και των θεσμών. Διατυπώθηκαν δε, ουσιαστικά ως απάντηση στη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Α. Τσίπρα στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”, κατά τρόπο πρωτοφανή και εντελώς αδικαιολόγητο.

Ωστόσο, η εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθηνών που ζητά να διερευνηθούν τα αδικήματα της διέγερσης πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών οφείλει να μην γίνεται μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Πολιτικές απόψεις, όσο και αν κανείς διαφωνεί μαζί τους, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης και μάλιστα επιλεκτικής.

Αφού ελάχιστα καιρό πριν, οι δημόσιες κι επανειλημμένες δηλώσεις του Υπουργού Α. Γεωργιάδη ότι «η Τουλουπάκη πρέπει να πάει φυλακή» ή του επίσης Υπουργού Μ. Βορίδη «θα πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στο Κράτος για να μην ξανάρθει η Αριστερά σε καμμιά της μορφή στην εξουσία», δεν προκάλεσαν την παραμικρή εισαγγελική αντίδραση. Επίσης, οι πολύ πρόσφατα διαπιστωμένες παράνομες παρακολουθήσεις σε βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρήθηκαν κι αυτές άνευ νομικής σημασίας.

Είναι προφανές ότι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για «Δικαιοσύνη Παντού» αποκτά οδυνηρή επικαιρότητα και αποτελεί, πλέον, επιτακτική κοινωνική αναγκαιότητα».

Σε νεότερη δήλωση του Γιάννη Ραγκούση, σχετική με τον Παύλο Πολάκη αναφέρεται «Μετά τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παύλος Πολάκης για την αγορά πολυτελούς κατοικίας από την κ. Σοφία Νικολάου, θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος έχει στη διάθεσή του και το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ. Η ΝΔ και ο Πρόεδρός της, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια».

