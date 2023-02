Πολιτική

Οικονόμου: Ο Πολάκης, ο πολακισμός και ο καθρέφτης του Τσίπρα

Νέα επίθεση εξαπολύει το Μαξίμου στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο της κόντρας του με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος απειλείται με διαγραφή.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τον καθρέφτη του, που δεν είναι άλλος από τον πολακισμό», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εξαπολύοντας νέα βέλη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον απόηχο του «αντάρτικου» του Παύλου Πολάκη και της καταδίκης του Νίκου Παππά από το Ειδικό δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ο Γιάννης Οικονόμου κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν αποδοκίμασε ευθέως και ξεκάθαρα τις φασιστικές, όπως αναφέρει, θέσεις του Παύλου Πολάκη, που στοχοποίησε και προέγραψε μια σειρά ανθρώπων.

Αποδίδει δε στον Αλέξη Τσίπρα πως συμπεριφέρεται με πολακισμό, που «είναι το ανώτατο στάδιο ενός είδους πολιτικής, του συριζαϊσμού, που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας, καλύπτοντας συστηματικά τον κ. Πολάκη».

Η δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου:

«Η ομόφωνη καταδίκη του κ. Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στον ΣΥΡΙΖΑ και φέρνει τον κ. Τσίπρα αντιμέτωπο με τον καθρέφτη του, που δεν είναι άλλος από τον πολακισμό. Ο πολακισμός είναι το ανώτατο στάδιο ενός είδους πολιτικής, του συριζαϊσμού, που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας, καλύπτοντας συστηματικά τον κ. Πολάκη.

Παρότι ο κ. Πολάκης -σε ένα κρεσέντο φασισμού και τρομοκρατίας- απειλεί συμπολίτες μας, ο κ. Τσίπρας το μόνο που τολμά να του καταλογίσει είναι «προσωπική σταυροφορία» κατά του «καθεστώτος», χωρίς ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας για τις φασιστικές του θέσεις, μέσω των οποίων στοχοποιούνται και προγράφονται άνθρωποι.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται, για πολλοστή φορά, ελάχιστος στη διαχείριση μεγάλων ζητημάτων. Ο κ. Πολάκης θα έπρεπε να έχει εκδιωχθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Για να αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας την πολιτική παθογένεια που δημιούργησε οφείλει όχι μόνο να κάνει το αυτονόητο, αλλά και να αποδοκιμάσει, λόγω και έργω, το μεδούλι του πολακισμού: την αμφισβήτηση των θεσμών, τις επιθέσεις στην Δικαιοσύνη, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, τη συκοφάντηση και στοχοποίηση ανθρώπων.

Για να είναι πειστική η αποδοκιμασία της παθογένειας εντός του ΣΥΡΙΖΑ, επιβάλλεται επίσης η άμεση διαγραφή από το κόμμα και η απομάκρυνση από τα ψηφοδέλτια του ομόφωνα και αμετάκλητα καταδικασμένου για παράβαση καθήκοντος κ. Παππά. Εκτός κι αν ο παλαιότερος και στενότερος συνεργάτης του τον «κρατά» τόσο γερά, που μόνο όταν μάθουμε με τι θα καταλάβουμε πως είναι δυνατόν να συνεχίζουν, μετά από μια ομόφωνη, καταδίκη να συμπορεύονται. Θα το μάθουμε, γιατί αργά ή γρήγορα όλα έρχονται στο φως».

