Σεισμός στην Τουρκία - Τσαβούσογλου: Σημαντική η επίσκεψη του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ

«Ανοίγουμε νέες σελίδες στις σχέσεις μας με την Αίγυπτο», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Aιγύπτιο ομόλογό του.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαιρέτισε σήμερα την «σημαντική» επίσκεψη του αιγύπτιου ομολόγου του Σάμεχ Σούκρι, τρεις εβδομάδες μετά τον φονικό σεισμό τη 6ης Φεβρουαρίου, την στιγμή που η Αγκυρα αναζητεί τρόπους για την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κάιρο.

«Ανοίγουμε νέες σελίδες στις σχέσεις μας με την Αίγυπτο», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών στο λιμάνι της Μερσίνης, όπου κατέπλευσε το πλοίο που μετέφερε στην Τουρκία την ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο.

«Η παρουσία του κ. Σούκρι στην Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντική», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι σχέσεις του Καΐρου με την Αγκυρα έχουν παγώσει μετά την ανάληψη της εξουσίας στην Αίγυπτο από τον Αμπεντ Φάταχ αλ-Σίσι το 2013, μετά την ανατροπή του προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, συμμάχου του Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, η Τουρκία προσπαθεί εδώ και μήνες να εξομαλύνει τις σχέσεις της με πολλές περιφερειακές δυνάμεις, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Ετσι, οι πρόεδροι της Τουρκίας και της Αιγύπτου αντάλλαξαν την πρώτη τους χειραψία στο τέλος του Νοεμβρίου, στο περιθώριο του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Ο Σάμεχ Σούκρι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Τουρκία «μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης», επισκέφθηκε προηγουμένως την επίσης πληγείσα από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου Συρία. Οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Συρία έχουν επίσης παγώσει εδώ και μία δεκαετία.

Ο ίδιος ανέφερε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου πως «Ως αιγυπτιακή κυβέρνηση και αιγυπτιακός λαός, πιστεύουμε ειλικρινά ότι η Τουρκία θα ξεπεράσει τις συνέπειες του σεισμού το συντομότερο δυνατό. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να επαναφέρουμε τις σχέσεις στο προηγούμενο επίπεδό τους. Η Αίγυπτος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των αδελφών της στην Τουρκία. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μας θα φτάσουν στο καλύτερο επίπεδο από εδώ και στο εξής».

