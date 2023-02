Κοινωνία

Κως: Συνελήφθησαν φαντάροι που έβρισαν και απείλησαν αστυνομικούς

Στα κρατητήρια συνεχίστηκε η προκλητική συμπεριφορά τους, χτυπώντας με γροθιές και κλωτσιές τη συρμάτινη περίφραξη. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Δύο φαντάροι στην Κω συνελήθησαν χθες (Κυριακή 26/2) το απόγευμα, έπειτα από έλεγχο της Αστυνομίας.

Πρόκειται για έναν 31χρονο και έναν 21χρονο οι οποίοι κατά τον έλεγχο σε βάρος τους, άρχισαν να βρίζουν τους αστυνομικούς με χυδαίες εκφράσεις, ενώ παράλληλα τους απειλούσαν.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., βρήκαν τελικά στην κατοχή του 31χρονου μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία με 0,75 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη. Τελικά και οι δύο οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, όπου μέσα από τα κρατητήρια συνέχισαν να έχουν προκλητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εξακολουθούσαν να βρίζουν και παράλληλα χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές τη συρμάτινη περίφραξη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όλες τις υπηρεσίες που συστεγάζονται στο κτίριο. Λίγες ώρες αργότερα, στις 10.15 το βράδυ, έπειτα από προφορική εντολή της εισαγγελέως στρατοδικείου Αθηνών, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΕΡΤ

