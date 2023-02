Κοινωνία

Διάρρηξη στη Φιλοθέη: Έκαναν “φτερά” χρήματα και κοσμήματα αξίας 1000000 ευρώ

Διαρρήκτες εισέβαλαν σε μονοκατοικία στην περιοχή της Φιλοθέης. Οι δράστες κατάφεραν να φύγουν με μετρητά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η διάρρηξη στην Φιλοθέη έγινε στο σπίτι επιχειρηματία. Οι δράστες αφού κατάφεραν να παραβιάσουν μια πλαϊνή πόρτα της μονοκατοικίας, άρχισαν να ερευνούν όλους τους χώρους του σπιτιού.

Στην αρχή, οι διαρρήκτες ανακάλυψαν περίπου 85.000 ευρώ σε ένα δωμάτιο του σπιτιού στον 2ο όροφο. Στην συνέχεια, εντόπισαν και τα κοσμήματα, τα οποία ο επιχειρηματίας εκτιμά ότι η αξία τους ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ.

Εντόπισαν στο υπόγειο το σημείο όπου υπήρχε το καταγραφικό μηχάνημα και πριν εξαφανιστούν φρόντισαν να το απενεργοποιήσουν, να το ξηλώσουν εντελώς από τη βάση του, καταστρέφοντας όλες τις καλωδιώσεις.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το σπίτι έχει συναγερμό, ο οποίος ήταν απενεργοποιημένος.

