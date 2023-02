Easy 97,2 - Μιχάλης Χατζηγιάννης: νέα εκπομπή με “Party with Friends”

Πολιτισμός

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ετοιμάζεται για… “Party with Friends”, κάθε Σάββατο 21.00 με 00.00 στον αέρα του easy 97.2, του #1 ξένου μουσικού σταθμού στην Αθήνα!

Ο easy 97.2 , πάντα πρωτοπόρος στα ραδιοφωνικά δρώμενα της Αθήνας, διευρύνει για πρώτη φορά το πρόγραμμά του τα βράδια του Σαββάτου, με μια σειρά αποκλειστικών εκπομπών που θα μας κρατάνε συντροφιά σε ένα ιδιαίτερο… «Party with Friends». Έτσι, ονομάζεται η νέα εκπομπή του πολυτάλαντου Μιχάλη Χατζηγιάννη στον easy 97.2 που θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 9.00 το βράδυ.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, λάτρης και της ξένης μουσικής σκηνής, ακούει φανατικά κομμάτια της δεκαετίας των 70’s, 80’s, 90’s και 00’s με καλλιτέχνες όπως οι Coldplay, ο Sting και οι Dire Straits και σαφώς πολλές νέες επιτυχίες που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια από τους Adele και Ed Sheeran. Ο Μιχάλης θα βρεθεί πίσω από τα ραδιοφωνικά μικρόφωνα -σε έναν ανατρεπτικό ρόλο για εκείνον- και θα μας κρατάει συντροφιά από τις 9.00 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, με αγαπημένες μουσικές επιλογές και χαλαρή διάθεση!

Συντονιστείτε στον easy 97,2 το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 21.00 γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας καλεί στο δικό του ραδιοφωνικό «Party with Friends»!

