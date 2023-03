Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από την 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από την 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων.

Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους επιβεβαιωμένα - μέχρι στιγμής - 36 άτομα και δεκάδες τραυματίστηκαν μεταβαίνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ο Κώστας Καραμανλής βρίσκεται ήδη καθ' οδόν και στο σημείο της τραγωδίας θα μεταβεί και ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προγραμματισμένη για σήμερα περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ακυρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν έγινε γνωστή η τραγωδία. Ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο.

Στην περιοχή θα μεταβεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Και ο Νίκος Ανδρουλάκης πηγαίνει στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων αλλά και ο Νίκος Παππάς.





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Τα δρομολόγια που ακυρώνονται μετά την τραγωδία

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Συγκλονιστικές εικόνες συγγενών έξω από νοσοκομεία

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία