Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Παρέμβαση Ντογιάκου για την τραγωδία

Ο κ. Ντογιάκος ανέθεσε την εποπτεία των ερευνών στον εισαγγελέα Λάρισας, Σταμάτη Δασκαλόπουλο.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ανέθεσε την εποπτεία των ερευνών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στον εισαγγελέα Λάρισας, Σταμάτη Δασκαλόπουλο.

Ο απολογισμός των θυμάτων ανέβηκε στους 36, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Όπως ανέφερε στην τελευταία ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώνονται στα τρια πρώτα βαγόνια.

«Όλες οι ενέργειες επικεντρώνονται στα 3 πρώτα βαγόνια. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 36 και 66 νοσηλεύονται. Οι 60 σε απλές κλίνες και 6 διασωληνωμένοι» ανέφερε η νεότερη ενημέρωση.













