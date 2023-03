Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Αναβλήθηκαν οι αγώνες της Τετάρτης

Η πολύνεκρη τραγωδίας στα Τέμπη, είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή των επαναληπτικών αγώνων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχει σκορπίσει τη θλίψη σε όλη την Ελλάδα, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή ο τραγικός απολογισμός κάνει λόγο για 36 νεκρούς και 85 τραυματίες.

Για το λόγο αυτό και με απόφαση του Πρωθυπουργού κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από την 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο χώρος του αθλητισμού προφανώς και δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την τραγωδία και όπως έγινε γνωστό, αναβλήθηκαν οι σημερινοί αγώνες κυπέλλου Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Λαμία-ΠΑΟΚ

«Με απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Παναγιώτη Μπαλτάκου μετά από σχετική επικοινωνία με την κυβέρνηση, οι σημερινοί αγώνες κυπέλλου αναβάλλονται», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

