Οικονομία

MyData - Διαβίβαση δεδομένων: Παράταση στις προθεσμίες

Αναλυτικά οι καταληκτικές ημερομηνίες σύμφωνα με την κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ.



Παράταση στις προθεσμίες, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δίνεται με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021

Παράλειψη - Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023

Για το 2022

Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023

Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023

Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023

Παράλειψη - Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023

Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024

Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024

Παράλειψη - Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.