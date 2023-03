Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κόντε

Η έρευνα της ιταλικής Δικαιοσύνης για τη διαχείριση της πανδημίας περιλαμβάνει και τον πρώην Υπουργό Υγείας, αλλά και πολλούς αξιωματούχους.

Η ιταλική δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε και του πρώην υπουργού Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα, για την αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Την είδηση μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση Rai, προσθέτοντας ότι η έρευνα διενεργείται στο Μπέργκαμο και αφορά μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της περιφέρειας της Λομβαρδίας Ατίλιο Φοντάνα, τον πρόεδρο του Ανώτατου Ιδρύματος Υγείας Σίλβιο Μπρουζαφέρο και τον πρώην επικεφαλής της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας Άντζελο Μπορέλι.

Η υπόθεση σχετίζεται με τα μέτρα που ελήφθησαν πριν από τρία χρόνια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην περιοχή Μπέργκαμο. Η ιταλική δικαιοσύνη θα εξετάσει αν προκλήθηκε επιδημία εξ αμελείας, πολλαπλή ανθρωποκτονία εξ αμελείας και αν υπήρξε άρνηση λήψης αποφάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Stampa, στην ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τον Απρίλιο του 2020 καταγράφηκαν 6.000 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τον μέσο όρο προηγούμενων ετών εξαιτίας της COVID-19.

Μένει να φανεί αν η έρευνα θα οδηγήσει σε παραπομπές σε δίκη ή αν θα μπει στο αρχείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κόντε και ο πρώην υπουργός Υγείας Σπεράντσα δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν με την δικαιοσύνη τονίζοντας ότι έλαβαν αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών.

